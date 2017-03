Nicolas Patriarche le chef LR 64 retire son soutien à François Fillon

Le chef des Républicains dans le 64 annonce ce vendredi qu'il se retire du comité de soutien départemental de François Fillon.

C'est via un communiqué que la maire de Lons, secrétaire départemental Les Républicains annonce qu'il n'est plus en capacité de soutenir le candidat désigné de la droite et du centre à la présidentielle François Fillon.

Le communiqué

" Dans le cadre de l’élection présidentielle, notre parti a décidé d’organiser des Primaires pour désigner son candidat, en novembre dernier. Je m’étais engagé et j’ai soutenu le vainqueur. Quatre mois plus tard, face au contexte que chacun connaît, je constate que notre candidat n’apparaît plus en capacité de porter le programme de la droite et du centre et de le mettre en œuvre lors des 5 années à venir. En tant que secrétaire départemental, élu local, je prends aujourd’hui la décision de me retirer du comité de soutien départemental de François Fillon."

Nicolas Patriarche souhaite qu'un autre candidat soit désigné au plus vite.

Pas plus tard que ce vendredi, Thierry Solère le porte-parole de François Fillon a quitté l'équipe de l'ancien Premier ministre.

