Nicolas Patriarche (LR) : Emmanuel Macron "manœuvre" pour faire "exploser les partis républicains"

Nomination du Premier ministre, formation du gouvernement, élections législatives et recomposition politique : Nicolas Patriarche, secrétaire départemental du parti Les Républicains et maire de Lons (Pyrénées-Atlantiques) était l’invité de France Bleu ce mardi.

Edouard Philippe est le nouveau locataire de Matignon, nouveau premier ministre nommé hier par le chef de l'état. Âgé de 47 ans, le député-maire (LR) du Havre est un proche d’Alain Juppé.

Emmanuel Macron débauche donc chez Les Républicains, pour essayer de s’assurer une majorité à l’Assemblée nationale. Qu’en pense le parti de la droite républicaine : questions à Nicolas Patriarche, secrétaire départemental Les Républicains dans le 64 et maire de Lons.

France Bleu - Dans son entreprise de recomposition du paysage politique et après avoir « siphonné » le PS, le président de la République semble s'attaquer à la droite républicaine avec la nomination de d'Edouard Philippe ?

Nicolas Patriarche : On voit clairement la manœuvre, qui est de faire exploser les partis républicains. Au PS, c'est déjà bien entamé et la tentative nous touche maintenant.

Edouard Philippe valide cette recomposition politique souhaitée par Emmanuel Macron ?

Je l'ai entendu hier, il a expliqué ses raisons pour autant c'est pour l'instant une démarche personnelle et individuelle plutôt qu'un mouvement de masse et de fonds.

Ça n'engage pas Les Républicains ?

A priori non ! Quand la question lui a été posée [sur TF1, NDLR] sur son appartenance aux Républicains, il n'a pas répondu.

Ça peut être perçu comme une revanche des Jupéistes, privés de candidat ?

Alain Juppé a indiqué qu'il soutenait les candidats LR et UDI. Quant à la revanche j'espère que ce n'est pas de ce niveau-là.

Après les élections, les Jupéistes ne pourraient-il pas être une force de soutien au gouvernement d'Emmanuel Macron ?

Je ne lis pas dans le marc de café, je ne lis pas dans leurs intentions. Mais je crois surtout que le rendez-vous des législatives est très important et que nous avons un projet à proposer au français. D'ailleurs de nombreux points divergent avec celui de Macron. Nos candidats vont le défendre sur le terrain et nous verrons bien après suivant le choix des Français.

La composition du gouvernement doit avoir lieu aujourd’hui. On parle de Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Pierre Raffarin. Ce serait une scission ?

Je vais pas vous dire que l’on vit un moment facile. Néanmoins ces personnes avaient déjà fait dès le soir de la victoire des offres de services. C'est donc une demi-surprise.

S’ils y vont, ils pourront rester LR ?

D'eux même ces personnes s'excluent de notre formation politique.

Les législatives, les 11 et 18 juin, qu’en espérez-vous ?

J’attends que nous ayons un maximum de députés. il y aura besoin dans cette assemblée de la voix des Républicains et nous avons un programme a défendre.

Programme qui n'est d’ailleurs plus du tout celui de François Fillon ? C'est un peu un parcours d'équilibriste…

Non, on ne balaie pas tout d'un revers de main! Il y a 90 % de choses en commun avec le programme de Fillon et ça ne serait pas bien de ne pas entendre le message de la présidentielle. Donc c'est tout à fait légitime que Les Républicains fassent évoluer leur projet législatif.

Avec combien d’élus sur les 6 circonscriptions du département estimeriez-vous que votre parti a fait un bon parcours ?

Vu qu’aujourd’hui nous n’avons plus aucune circonscription à droite, à partir de une nous ferions plus cent pour cent ! Donc une à deux circonscriptions, dans ce département tout à fait particulier, serait un très bon résultat.