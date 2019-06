Nicolas Sarkozy à Belfort : il annonce qu'il ne reviendra pas chez Les Républicains

Nicolas Sarkozy était attendu par ses sympathisants et les journalistes lors de sa venue à Belfort.

Belfort, France

Malgré la pluie, plusieurs centaines de personnes se sont déplacées à Belfort pour rencontrer Nicolas Sarkozy vendredi. L'ancien chef de l'Etat venait dans le quartier des Forges pour inaugurer la rue Simone-Veil, en présence d'élus locaux.

Après les discours, Nicolas Sarkozy est allé à la rencontre des Belfortains et des militants LR du Territoire de Belfort qui l'attendaient. Beaucoup espèrent le voir prendre la tête des Républicains. C'est le cas de Marie-Paule : "Il faut absolument qu'il vienne nous sauver parce que là ça va très mal, on a besoin de lui." Pour Sylvie, une autre militante, ce serait le candidat parfait : "Il a le charisme, il a la manière de parler. Je pense que pour la France, ce serait super."

Certains, comme Olivier, estiment qu'il faut encore attendre. "C'est trop tôt pour qu'il entre dans la politique maintenant, il faudrait qu'il revienne dans trois ans, juste avant les présidentielles", glisse le militant.

Nicolas Sarkozy ne veut pas prendre la tête des Républicains

Interrogé sur le sujet, Nicolas Sarkozy a évité la question toute la journée. "Je ne veux pas être l'objet ou le prétexte à quelque chose de politique, je ne veux pas", a-t-il affirmé. L'ex-président de la République a fini par lancer une petite phrase, un peu plus tard dans la journée, laissant entendre que la politique était derrière lui. "Malgré mon amitié pour les militants et les électeurs, ce n'est plus mon quotidien, ce n'est pas ma vie", a-t-il annoncé.

Nicolas Sarkozy était à l'inauguration de la rue Simone-Veil à Belfort vendredi. © Radio France - Adeline Divoux

Avant de repartir, Nicolas Sarkozy s'est entretenu avec les syndicats de General Electric, qui ont demandé à le rencontrer. L'ancien chef de l'Etat devrait faire part de ces échanges au gouvernement.