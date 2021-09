Nicolas Sarkozy à Châteauroux le 12 octobre pour remettre la légion d'honneur au maire

Le Président Nicolas Sarkozy est attendu à Châteauroux le 12 octobre prochain. Il se déplace pour remettre la légion d'honneur au maire Les Républicains, Gil Avérous. Nicolas Sarkozy est attendu vers la fin de journée. Le programme de sa visite, qui n'a pas encore été annoncée officiellement à la presse, doit encore être détaillé.

Pas de visite depuis 2016

La dernière visite de Nicolas Sarkozy à Châteauroux remonte à 2016. À cette époque, il se préparait à entrer dans la course à la primaire chez Les Républicains, avant l'élection présidentielle de 2017. Il avait rencontré les élus et des chefs d'entreprise du département, et dédicacé son livre au magasin Cultura de Saint-Maur devant près de 500 fans.