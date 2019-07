Nicolas Sarkozy accueilli en rock star à Deauville pour la plus forte séance de dédicaces de son livre en France

La foule amassée le long des barrières sous un beau soleil estival pour Nicolas Sarkozy, venu dédicacer son dernier livre "Passions", paru aux éditions de l'Observatoire. Et comme François Hollande, l'ancien Président de la République a pu mesurer sur le terrain son succès en librairie.

Deauville, France

Plus de huit cents personnes ont patiemment attendu, depuis midi parfois, alors que la séance de dédicaces n'a commencé qu'à 16h45, avec un quart d'heure de retard sur l'horaire prévu, le temps pour l'ancien Chef de l'Etat de gagner Deauville après un déplacement à Madrid. Certains ont acheté trois ou quatre livres pour les offrir à des amis ou la famille. Avec le plus souvent un même leitmotiv : "vous nous manquez monsieur Sarkozy." Chaque personne a un petit mot ou presque, entre celles qui rappellent leurs origines hongroises comme l'ancien Président de la République, d'autres se souviennent de la prise d'otages dans une école de Neuilly en 1993 lorsqu'il était maire, d'autres encore viennent avec un courrier, en faisant promettre de le lire, sans en dire plus publiquement. Tous ou presque demandent une photo. Le balai est savamment orchestré, un post-it dans le livre avec le prénom de chaque personne permet de gagner du temps.

Séance de dédicaces... et de photos pour l'ancien Chef de l'Etat © Radio France - Philippe Thomas

Une rock star ? Je ne suis pas du tout ce que vous dites, je suis simplement heureux d'être avec les gens

Quand on lui demande au vu de la foule amassée, Nicolas Sarkozy répond du tac-au-tac : "je ne suis pas du tout ce que vous dites, je suis simplement heureux d'être avec les gens qui ont des souvenirs en commun avec moi. A mon sens, ce qui est important, c'est le lien, ce sont les sentiments, l'histoire que j'ai vécu avec les Français. Même pour les gens qui ne m'aiment pas, c'est un lien. L'hostilité est aussi un lien. "

Nicolas Sarkozy est également membre du conseil d'administration du groupe Barrière

L'ancien Président de la République rajoute que Deauville qu'il "fréquente depuis longtemps", est présente dans son coeur. "Ici, c'est la Normandie, le Pays d'Auge, cette population tellement attachés à sa terre et en même temps tellement française." Nicolas Sarkozy qui dormait ce lundi à l'hôtel le Normandy, lui qui est désormais membre du comité d'administration du groupe Barrière organisait en effet une réunion du comité exécutif et rencontrait les salariés du groupe.

La foule à l'arrivée de Nicolas Sarkozy à Deauville © Radio France - Philippe Thomas

Hier, 650 des 700 livres ont trouvé preneurs. Du jamais vu jusqu'à présent assure L'Observatoire, la maison d'édition, même dans les plus grandes villes. David Ezvan, propriétaire de la librairie du marché qui avait été sollicité pour accueillir la séance de dédicaces, assurait n'avoir jamais vu autant de monde se presser dans sa petite boutique...