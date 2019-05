Nicolas Sarkozy annoncé à Belfort en juin

Belfort, France

"Damien Meslot inaugurera la rue Simone Veil le vendredi 14 juin 2019 en présence de Nicolas Sarkozy", indique ce soir la ville de Belfort dans un communiqué. "Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République, a répondu favorablement à l’invitation de Damien Meslot, maire de Belfort, pour inaugurer à ses côtés la rue Simone Veil". L'inauguration a été fixée au vendredi 14 juin 2019 à 11h.

Damien Meslot a souhaité rendre hommage à "une femme dont le parcours est exceptionnel, des camps de concentration nazis aux plus hautes fonctions de l'Etat et aux plus hautes marches de la vie politique internationale en devenant la première femme présidente du Parlement européen".

