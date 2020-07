Nicolas Sarkozy de retour à Deauville ce mardi pour la dédicace de son dernier ouvrage

Il y a tout juste un an, plus de 800 personnes s'étaient massées devant la librairie du Marché à Deauville pour rencontrer Nicolas Sarkozy qui venait de publier "Passions." Bis repetita ce mardi pour la sortie de son dernier ouvrage "Le temps des tempêtes." Avec le même succès ?

En juillet 2019, la foule amassée le long des barrières avait accueilli en véritable rock star Nicolas Sarkozy, venu dédicacer son livre "Passions", paru aux éditions de l'Observatoire. Un ouvrage devenu entre-temps et véritable best-seller et publié en format poche. L'ancien Chef de l'Etat remet le couvert un an plus tard avec le tome 1 de son nouvel ouvrage "Le temps des tempêtes" paru vendredi dernier et qui s'annonce déjà comme un véritable succès de librairie avec un premier tirage à 250 000 exemplaires. Un livre où il revient sur la première partie de son quinquennat.

La distanciation sociale va-t-elle entraîner une baisse de la fréquentation ? La réponse ne va pas se faire attendre : Nicolas Sarkozy dédicacera son dernier livre ce mardi à 15h30 à la librairie du Marché à Deauville.