Nicolas Sarkozy ne doit pas revenir pour Jean Leonetti maire d'Antibes et président LR par intérim

Qui pour succéder à Laurent Wauquiez à la tête des Républicains ? La question est houleuse au sein du parti. Le maire de Nice Christian Estrosi souhaite un retour de Nicolas Sarkozy pour relancer la formation politique. Jean Leonetti président par intérim lui répond "non" sur France Bleu Azur.

Charles-Ange Ginesy, David Lisnard, Jean Léonetti et Jerome Viaud (de gàd)

Alpes-Maritimes, France

Les Républicains toujours aussi peu rassemblés. Ce jeudi matin le maire d'Antibes et président du parti par intérim répond à la proposition de Christian Estrosi le maire de Nice. Il souhaite voir Nicolas Sarkozy faire son retour pour incarner "un juge de paix" et remettre en ordre de marche la formation politique. Jean Leonetti est très tranché sur la question. Pour le maire d'Antibes Nicolas Sarkozy ne doit pas revenir.

"Nicolas Sarkozy est déjà revenu ça s'est soldé par un échec à la primaire" Jean Leonetti

Jean Leonetti a eu au téléphone Nicolas Sarkozy il y a quelques jours pour évoquer avec lui la situation du parti de droite. L'ancien président de la république a donné des conseils au maire d'Antibes sur la manière de sortir de la crise : "On a besoin de lui, il restera toujours très vigilant, il prodigue ses conseils et je vais le rencontrer très prochainement". Mais le maire d'Antibes ne lui conseille pas de "revenir dans l'arène".

"Il a été président de la république, il a présidé l'Europe, la présidence du parti c'est pas de son niveau, laissons les choses au niveau où elles doivent être" Jean Leonetti

L’élection interne chez les Républicains aura lieu les 12 et 13 octobre et, en cas de deuxième tour, les 19 et 20 octobre.