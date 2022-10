Nicolas Sarkozy suggère à Emmanuel Macron de conclure "un accord politique" avec Les Républicains

Nicolas Sarkozy suggère dans une interview au Journal du Dimanche ce dimanche, que le chef de l'État trouve un accord avec le parti LR pour compenser son absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale. L'ancien président estime qu'Emmanuel Macron devrait se tourner vers la droite "de façon plus franche".

ⓘ Publicité

"J’aimerais parfois qu’il franchisse le Rubicon de façon plus franche"

L'ancien président Nicolas Sarkozy (2007-2012) a invité Emmanuel Macron à franchir "le Rubicon" idéologique dans une France qu'il juge majoritairement à droite. Louant le "sang-froid", "la mesure" et "l'expérience" du chef de l'Etat, qu'il a soutenu pendant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy a dit souhaiter, dans Le Journal du Dimanche, "que la matrice politique du président se rapproche davantage de la matrice du pays telle que je la ressens". "J’observe qu’il peut parfois avoir la tentation de s’arrêter au milieu du gué. Ce sont les inconvénients du 'en même temps'", a-t-il relevé. "Je n’ai jamais été de gauche. Et ce n’est faire injure à personne que de rappeler que le président Macron vient de la gauche. J’aimerais parfois qu’il franchisse le Rubicon de façon plus franche, car la France est aujourd’hui majoritairement du côté du parti de l’autorité, de la fermeté, de la liberté", a déclaré Nicolas Sarkozy. "Appelez cela centre droit, centre, droite républicaine, peu importe : l’axe stratégique du pays se trouve clairement là."

Les réactions à droite

Ni les Républicains ni Emmanuel Macron "ne souhaitent une discussion sur la base d'un projet gouvernemental", a assuré ce dimanche sur franceinfo Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains, en réponse à l'interview de Nicolas Sarkozy. Il balaye d'un revers de la main la proposition de l'ex-chef de l'État. Pierre-Henri Dumont a accusé Emmanuel Macron de n'avoir repris, dans son projet de loi de finances "que quelques amendements des Républicains". "Si Emmanuel Macron voulait faire un accord de gouvernement, il serait beaucoup plus avenant sur les amendements déposés par les Républicains", a ajouté le secrétaire adjoint des LR. Quand Nicolas Sarkozy "dote Emmanuel Macron des vertus de calme et de modération, ce n'est pas le même Emmanuel Macron que nous fréquentons", a commenté dimanche sur Radio J Olivier Marleix, chef de file des député LR, en décrivant Emmanuel Macron en président "qui a beaucoup fracturé le pays" et "exacerbé les divisions".

Le maire LR de La Baule, Franck Louvrier, semble plus ouvert. "Je pense que Nicolas Sarkozy a peut-être raison avant les autres", a assuré l'ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy sur franceinfo. "On voit bien que l'accord qui peut être mis en place, c'est un accord sur des idées et pas des petits accords au fur et à mesure du temps. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut se mettre d'accord sur des enjeux comme les enjeux de la retraite, comme le dit Nicolas Sarkozy" a-t-il expliqué.