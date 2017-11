Nicolas Sarkozy en visite "zen" au Centre Pompidou Metz

Sept ans après l'avoir inauguré, l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy a effectué une courte visite au Centre Pompidou Metz pour admirer l'exposition Japonorama.

Les curieux présents au Centre Pompidou Metz ce vendredi ne s'attendaient sans doute pas à une telle animation. Il faut dire que lorsque le visiteur se nomme Nicolas Sarkozy, l'affluence est garantie ! De personnalités politiques d'abord, au premier rangs desquels le maire (PS) Dominique Gros, mais aussi des élus de droite comme Jean-Luc Bohl, président de Metz Métropole ou les fidèles Valérie Debord et Nadine Morano. Une surprise également : la présence de Philippe Richert, désormais ex-président de la Région Grand Est. Des journalistes aussi, nombreux à guetter la moindre allusion, petite phrase, liée à l'actualité politique du moment. Peine perdue, Nicolas Sarkozy n'avait d'yeux que pour l'exposition Japanorama et les explications passionnées de la directrice du Centre Pompidou Metz, Emma Lavigne. Il n'y avait qu'à voir l'ancien chef de l'Etat clamer son amour des monochromes. Et glisser avec malice aux reporters : "Je suis content que vous soyez la pour voir ça. Sans moi, vous ne seriez pas venu !"

Devant une oeuvre symbolisant "l'infinie", Nicolas Sarkozy plaisante en direction des journalistes :"c'est le contraire de l'actualité" @PompidouMetz#Metzpic.twitter.com/VNWHwpaUnN — Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) November 10, 2017

Pour Nicolas Sarkozy, cette visite était un retour, sept ans après avoir inauguré le Centre Pompidou. Et même si c'est Jacques Chirac avant lui qui a initié le projet, il n'a pas hésité à s'en attribuer une part du succès. Le musée messin est en passe de franchir la barre des 300.000 visiteurs cette année.

On me disait, avec la crise, il faut réduire ceci, couper cela... La culture reste, c'est ma conviction profonde, la réponse à la crise. [...] En 10 ans, Pompidou est devenu le symbole de Metz

Après la visite, Nicolas Sarkozy et les élus ont déjeuné, ensemble, au restaurent du Centre Pompidou, avant de prendre la direction de Nancy pour la deuxième étape de cette journée en Lorraine, à savoir la remise des insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur à Valérie Debord, devant une foule de 500 invités.

