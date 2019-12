Nicolas Soret est candidat aux élections municipales à Joigny

L'actuel premier adjoint au maire de Joigny (Yonne) et président de la communauté de communes du Jovinien a déclaré sa candidature ce vendredi. Il mènera la liste de la majorité sortante renouvelée pour moitié.

Nicolas Soret (au centre) entouré du maire actuel Bernard Moraine, et de Frédérique Colas, vice-présidente de la région Bourgogne Franche Comté et candidate sur la liste de la majorité sortante

Joigny, France

Ce n'est une surprise pour personne, Nicolas Soret est candidat aux municipales à Joigny. Le maire Bernard Moraine ne se représente pas. C'est donc son premier adjoint qui mènera la liste de la majorité sortante. A bientôt 39 ans, celui qui est déjà président de la Communauté de communes du Jovinien a su se rendre incontournable.

Terminer les projets engagés

Nicolas Soret assure avoir mûrement réfléchi avant d'être candidat. Douze ans, voilà deux mandats qu'il est adjoint et président d'intercommunalité. "Et on n'a pas tout à fait terminé ce qu'on a commencé", explique l'élu, toujours encarté au parti socialiste.

L'écologie et la réhabilitation de la vieille ville

Sa liste, de rassemblement à gauche, sera composée pour moitié de personnes issues de la majorité, dont Frédérique Colas, vice-présidente de la région Bourgogne Franche comté, chargée de l'environnement. La transition écologique, ce sera un des grands thèmes de campagne de Nicolas Soret, avec la requalification de la vieille ville de Joigny ou encore l'adaptation au numérique et au vieillissement de la population.

Un candidat qui veut rester président

S'il est élu Nicolas Soret souhaite conserver la présidence de l'intercommunalité. "Il n'y a pas d'école pour devenir maire", commente le sortant Bernard Moraine. Il faut croire que son poulain en a pourtant trouvé le chemin.