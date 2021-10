Nîmes Citoyenne à Gauche a déposé ses remarques à l'issue de la concertation sur le futur stade

La concertation sur le projet du nouveau stade de Nîmes s'achève ce mercredi. Des ateliers, des réunions et des remarques qui seront analysés par un comité indépendant. Nîmes Citoyenne à Gauche, a également des remarques à faire entendre.

Le groupe Nîmes Citoyenne à Gauche a remis ce mercredi ses observations sur le projet Stade, Nouveau quartier et Halle des sports de Rani Assaf, (le président du Nîmes-Olympique) qui a fait l'objet d'une concertation. Un projet de l'ordre de 250 M€ pour lequel l'opposition à quelques remarques à faire valoir. Accessibilité, logements sociaux, commerces et surtout le sentiment que la ville de Nîmes laisse faire une "vaste opération de privatisation du domaine public".

Le coup de poker menteur de Rani Assaf

C'est Rani Assaf qui intégralement à la manœuvre après son bluff de pré-campagne municipale, laissant dire "si ce n'est pas Nîmes ce sera Manduel", ligotant de facto une mairie qui court après Rani dit Vincent Bouget et laisse privatiser toute une zone de Nîmes. Costières payés par le contribuable et revendu à l'encan pour être détruite.

Nouveau stade avec hôtel, commerces - quid de la survie de ceux du centre-ville ? 700 logements - un millier d'habitants - et les logement sociaux ? De l'autre coté de l'A9, une halle des sports difficilement accessible. Il faut pour des recettes nouvelles explique le club via cet auto-proclamé éco quartier - sans en avoir le label. Un "égo quartier - dit cet autre opposant - réservé aux nantis pas à la Nîmes populaire". Des remarques déposées alors que la concertation n'a vraisemblablement pas attiré les foules pour un projet déjà bouclé.

Un nouveau quartier privé qui va mettre à la le cœur de ville

"Unquartier privé que la collectivité devra gérer" explique Vincent Bouget, le chef de file de Nîmes Citoyenne à Gauche. Afin de garantir d'autres sources de revenus au club de foot, le projet comprend notamment des commerces, "au détriment de ceux du cœur de ville ?", s'inquiète-t-il. Autre point de désaccord, "aucun logement social n'est prévu pour le moment" affirme l'élu d'opposition..

Un nouveau stade privatisé

Nouveau stade, nouvelle halle des sports, des logements, des commerces, un nouveau quartier en bord d'A9 qui ne plaît pas du tout au conseiller municipal Nîmes Citoyenne à Gauche, Pierre-Edouard Detrez. "on est entrain d'éloigner les nîmois de leur stade avec ce projet" et d'ajouter, "on nous parle d'éco quartier (sans en avoir le label, moi je parle d'égo quartier réservé aux nantis, pas à la Nîmes populaire".

Nîmes Citoyenne à Gauche a déposé ses remarques sur ce projet et espère qu'il y aura une "post-concertation" qui pourrait prendre en compte toute ou partie de celles-ci.