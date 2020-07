Nîmes : Julien Plantier premier adjoint !

Qui va hériter de telle ou telle délégation au conseil municipal ? Le jeu de pistes est lancé à Nîmes, après la victoire historique de Jean-Paul Fournier, parti pour enchaîner un 4e mandat consécutif, après sa large victoire au second tour des élections municipales dimanche dernier (41,86% des voix). Sur France Bleu Gard Lozère ce jeudi matin, celui qui était son adjoint aux sports pendant le mandat précédent et porte-parole pendant la campagne Julien Plantier a révélé qu'il allait être nommé 1er adjoint.

"Jean-Paul Fournier m'a reçu en début de semaine. Il m'a confié le poste de 1er adjoint. C'est un honneur pour moi. C'est une satisfaction et c'est aussi une responsabilité.Je suis très fier de cela, et je lui témoigne toute mon affection et ma fierté d'être à ses côtés depuis toutes ces années" Julien Plantier sur FB Gard Lozère.

Julien Plantier va ainsi succéder à Franck Proust, candidat pour sa part à la présidence de la Métropole. L'autre candidat est Eddy Valadier, le maire de Saint-Gilles.

Ce vendredi a lieu le 1er conseil municipal du 4e mandat de Jean-Paul Fournier. Pour que les 59 élus puissent siéger dans le respect des mesures sanitaires, ils ont rendez-vous non pas dans la salle traditionnelle de l'Hôtel de Ville mais au Musée de la Romanité.

En attendant, la ville organise ce jeudi soir ses "jeudis de Nîmes", qui vont durer tout l'été, malgré l'épidémie de covid-19. "C'est une volonté de Jean-Paul Fournier et de la majorité municipale de mettre en place cette animation, qui est une tradition nîmoise, explique Julien Plantier. On vient d'attaquer la saison estivale. On sait très bien que la ville de Nîmes a des atouts très importants d'un point de vue touristique. Ce sera une édition un peu renouvelée, un peu exceptionnelle cette année".

Comment assurerr la sécurité sanitaire ? "Tout est mis en oeuvre, c'est ce qu'il garantit. Les services municipaux travaillent d'arrache-pied depuis plusieurs semaines. il y a un certain nombre de dispositifs mis en place, par rapport au respect des aux gestes barrières, respecter la distanciation sociale sur l'ensemble des lieux au sein de l'Ecusson" . La ville se donne donc les moyens, mais il appelle aussi à une prise de conscience individuelle des nîmois. " Il est bien évident que chaque personne doit prendre ses responsabilités. Nous on est là pour faire appliquer le principe de précaution, pour rappeler aux uns et aux autres les gestes barrières. Les agents municipaux seront positionnés pour veiller à ce que cela se passe bien. Il va y avoir aussi la police municipale. En tout cas, ce qui est sûr c'est que les recommandations sanitaires imposées par l'Etat seront mises en place et adaptées au dispositif"