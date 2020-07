Nîmes Métropole : Eddy Valadier jette l'éponge

Finalement il n'y aura, a priori, plus qu'un seul candidat à la présidence de Nîmes Métropole, ce mercredi. Le maire de Saint-Gilles, Eddy Valadier, vient de décider de retirer sa candidature.

Il ne devrait donc y avoir plus aucun suspense ce mercredi, pour désigner le nouveau président de Nîmes Métropole. Alors qu'il restait encore 2 candidats, Eddy Valadier vient de renoncer. Le maire LR de Saint-Gilles a fait les comptes. Faisait-il encore semblant d'y croire ce mardi matin ? Malgré de nombreux soutiens, c'est mathématique, Eddy Valadier ne peut plus l'emporter face au favori, Franck Proust, LR également. Eddy Valadier décide ainsi "d'apaiser" la situation. "Il n'y avait aucune raison que nous poussions ce territoire, et notamment ces élus, à rentrer en conflit, à rentrer en dualité, puisque notamment de mon côté je souhaits un apaisement de sa gouvernance", confie-t-il ce mardi après-midi sur France Bleu Gard Lozère.

"Mon combat n'était pas un combat contre Franck Proust. C'était une volonté collective et fédératrice. A partir du moment où je n'étais pas en mesure de le faire, je devais sereinement le constater." Eddy Valadier, joint par France Bleu Gard Lozère

Eddy Valadier a-t-il pour autant négocié une délégation avec Franck Proust ? Pas du tout, il l'assure. "Je n'ai rien demandé. C'est à lui éventuellement de voir comment il veut constituer sa gouvernance. Ce n'est pas ma petite personne qui est en jeu. Ce qui est important, c'est que notre territoire progresse, soit dynamique dans les prochaines années."