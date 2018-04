Niort fait partie des onze premières collectivités à signer ce lundi, à Matignon, un contrat de maîtrise de la dépense locale. Plus de 300 collectivités sont invitées à limiter leurs dépenses . En échange l'Etat s'engage à stopper la baisse de dotation.

Jérôme Baloge, maire de Niort et Isabelle David, préfet des Deux-Sèvres étaient à Matignon, à Paris, ce lundi, pour signer un contrat de maîtrise de la dépense locale. Dix autres collectivités se sont engagées. C'est notamment le cas des villes de Bordeaux, Nice ou Reims. Au total, ce sont 322 collectivités, les plus importantes de France, qui sont concernées par ce dispositif. Dans ce contrat, l'Etat promet la fin de la baisse des dotations. En contrepartie, les collectivités s'engagent à limiter la hausse de leurs dépenses de fonctionnement à 1,2% par an.

"Cela nous change du manque de visibilité des baisses de dotation de l'Etat", estime Jérôme Baloge

"Cela me semble être un accord raisonnable, qui donne de la visibilité aux collectivités", estime le maire de Niort. Jérôme Baloge rappelle que la ville a perdu 13 millions d'euros de dotations de l'Etat en trois ans. Quant à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, "c'est une contrainte réaliste et nécessaire. Et c'est un engagement que nous menons à Niort depuis 2014", poursuit l'élu qui met en garde "à l'Etat aussi de ne pas transférer des compétences qui viendraient alourdir nos périmètres d'action".

Onze collectivités ont signé les premiers contrats de maîtrise de la dépense locale à Matignon © Radio France - Noémie Guillotin

Les trois grandes associations d'élus locaux - Régions de France, association des départements de France, et association des maires de France - ont pris position contre le dispositif gouvernemental. Elles s'inquiètent d'un risque pour la libre administration. Edouard Philippe, le Premier ministre, a affirmé que "jamais nous ne sommes entrés et nous n'entreront dans une logique qui consisterait pour l'Etat à vérifier ou à se prononcer sur l'opportunité des dépenses qui relèvent des collectivités". Avec ces contrats, l'objectif du gouvernement est de réaliser 13 milliards d'euros d'économie sur le quinquennat.