La Haute autorité pour la transparence de la vie publique a annoncé ce mercredi avoir saisi la justice de la déclaration de patrimoine de fin de mandat de l'ex-député écologiste de Gironde Noël Mamère, vu un "doute sérieux" lié à "l'omission d'une partie substantielle du patrimoine".

"Doute sérieux quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration"

Dans un communiqué, elle indique avoir "jugé nécessaire de porter ces _faits, susceptibles de constituer des infractions pénales, à la connaissance du procureur de la République de Paris et lui a transmis l'ensemble du dossier_". Elle estime, "après instruction du dossier et recueil de ses observations", qu'il y a "un doute sérieux quant à l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de cette déclaration" de fin de mandat établie fin 2016 "du fait de l'omission d'une partie substantielle du patrimoine".

Des omissions concerneraient des assurances vie pour des montants importants

De source proche du dossier, les omissions concernent des assurances vie, pour des montants importants. Le parquet peut décider d'ouvrir une enquête judiciaire, comme il l'a fait pour d'autres cas notamment de parlementaires signalés par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Noël Mamère a quitté son fauteuil de maire de Bègles en juin dernier après 28 années de mandat. Aux dernières élections législatives, il s'était présenté comme suppléant de la socialiste Naïma Charaï, battue sur la troisième circonscription de la Gironde.