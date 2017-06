Noël Mamère à Bègles : retour en photos sur les 28 années de son mandat de Maire

Ce jeudi soir (19h30), Noël Mamère préside son dernier conseil municipal en tant que Maire de Bègles. Retour sur son parcours de près de trois décennies.

"Pas d'appréhension, pas d'excitation particulière mais une émotion difficile à contenir", Noël Mamère sait que ce 19 juin marque la fin de 28 années passées à la tête de la Mairie de Bègles. Journaliste dans une vie antérieure, il devient suppléant de Gilbert Mitterrand élu député en 1988. C'est de cette manière qu'il met un pied en politique avant donc de conquérir l'année suivante la Mairie de Bègles après plus de 40 ans de gestion communiste. Aussi élu député européen entre 1994 et 1997 et député entre 1997 et cette année, il lâche donc ses mandats comme il l'avait annoncé en début d'année.

Noël Mamère : "Ce qui m'intéresse c'est qu'on retienne de moi ce qui ne se voit pas" Copier

Noël Mamère à Bègles en 10 images

C'est avec Gilbert Mitterrand (à gauche sur l'image) que Noël Mamère se lance en politique en 1988. © AFP - Jean-Pierre Muller

En 1989, il fête la victoire de son élection à la Mairie de Bègles avec sa femme, Fanchon. © AFP - Jean-Pierre Muller

En 1991 il célèbre le titre de champion de France de rugby du CA Bègles. © Maxppp - Maxppp

Après une première réélection en 1995, il tente une nouvelle fois sa chance en 2001. © Maxppp - Maxppp

Il est réélu au deuxième tour et fête la victoire à la Mairie. © Maxppp - Maxppp

En 2005 il célèbre un mariage homosexuel neuf ans avant la loi qui le légalisera. Un des moments les plus marquants de son action de son propre aveu. © AFP - Derrick Ceyrac

La fête de la morue qu'il a instauré est devenue un des événements incontournables de l'année à Bègles. © Radio France - Maxppp

Noël Mamère a encore été réélu en 2008 et en 2014 à la tête de la mairie, à chaque fois au premier tour. © Maxppp - Maxppp

Noël Mamère assistera donc ce jeudi soir à un conseil municipal qu'il aura présidé au total plus de 250 fois. © Maxppp - Maxppp