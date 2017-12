Noël Mamère journaliste pour Le Média, télévision créée par Les Insoumis

A 18 heures ce dimanche, Le Média a été lancé. Cette télévision, accessible sur internet, a été créée par des proches de Jean-Luc Mélenchon. Et accueille donc parmi ses journalistes Noël Mamère, qui avant sa carrière politique, avait notamment présenté les journaux sur Antenne 2.

Noël Mamère va redevenir journaliste ! L'ancien maire de Bègles l'avait déjà été, notamment dans les années 1980 sur Antenne 2, où il avait animé l'émission C'est la vie, puis Antenne 2 midi. Mais son rôle de journaliste sera cette fois-ci plus politique, puisqu'il va travailler pou Le Média, télévision accessible uniquement sur internet, et lancée par les proches de Jean-Luc Mélenchon, et de La France insoumise, notamment Sophia Chikirou, sa directrice de communication. Le Média a commencé à émettre à 18 heures ce dimanche.

Pour autant, Noël Mamère n'entend pas être aux ordres de Jean-Luc Mélenchon : "Je n'ai pas pour habitude, ma vie politique l'a montré, de me laisser instrumentaliser par qui que ce soit, j'ai toujours défendu ma liberté". Noël Mamère a d'ailleurs accepté de faire partie du conseil politique de Benoît Hamon, et de son mouvement Génération.s, lancé au début du mois par Benoît Hamon. "Mais je pense qu'il faut garder contact avec nos amis de La France insoumise, même si nous avons un certain nombre de divergences".

Une émission hebdomadaire

L'ancien maire de Bègles (1989-2017) et député de la Gironde (1997-2017) animera sur Le Média, une émission dont les contours restent encore à fixer, mais qui devrait être hebdomadaire, où il interviewera (bénévolement, comme il le précise), un invité du milieu associatif, ou en tout cas de la société civile "que l'on entend pas beaucoup dans les médias traditionnels, et proche des convictions que nous défendons avec les écologistes"