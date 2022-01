Nogent-lès-Montbard : la fin de la confusion, Jocelyne Joly retrouve son fauteuil de maire

Au nord-ouest de Dijon et de la Côte-d'Or, la commune de Nogent-lès-Montbard connait pour de bon le nom de son nouveau maire... et il s'agit de Jocelyne Joly, la maire sortante !

L'élection marque la fin d'une année et demi de confusion à Nogent-lès-Montbard, une commune de 166 habitants dans l'arrondissement de Montbard, au nord-ouest de la Côte-d'Or.

Election à l'unanimité

Joceylne Joly a été désignée maire de la commune ce vendredi soir : vote à l'unanimité par les 11 nouveaux conseillers municipaux qui ont aussi choisi les trois adjoints : Jean-Pierre Broux, Marcel Garcia et Philippe Joly. Les habitants ont déjà voté ce dimanche 9 janvier, en désignant à la majorité la liste de Jocelyne Joly face à la liste de l'opposition, avec un taux de participation de 86%.

Déjà élu lors des dernières municipales de l'été 2020, Jocelyne Joly n'a pas pu occuper ses fonctions : l'un de ses adjoints avait été finalement désigné, Serge Revol remportant le vote des conseillers municipaux. Problème, un mauvais décompte des voix a été constaté, avec un second tour de scrutin, marqué par la victoire de Jocelyne Joly. Trop tard, le premier tour était entériné à l'époque par la préfecture de la Côte-d'Or !

Jocelyne Joly retrouve sa fonction

L'affaire avait été porté devant le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat, qui ont maintenu Serge Revol dans ses fonctions. Après des mois de tensions, le conseil municipal a finalement dissout le 27 octobre 2021. Une nouvelle élection a donc eu lieu avec la victoire de Jocelyne Joly, qui était déjà la maire de Nogent-lès-Montbard entre 2014 et 2020. De son côté, Serge Revol ne fait plus partie du conseil municipal.