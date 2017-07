Nommé à la tête de la police nationale, le Préfet Eric Morvan quitte les Pyrénées-Atlantiques

Eric Morvan obtient une promotion, le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être nommé directeur général de la Police Nationale. Son départ doit être officialisé ce vendredi, en conseil des ministres.

Très belle promotion pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Eric Morvan, 60 ans, doit être nommé ce vendredi directeur général de la Police Nationale en remplacement de Jean-Marc Falcone, selon une information du Point et du site d'information La Lettre A.

Eric Morvan, que nous avons contacté jeudi soir, ne souhaite pas encore s'exprimer, avant l'annonce officielle. Le départ du Préfet et sa nouvelle nomination doivent être officialisés dans la journée de vendredi en conseil des ministres. Eric Morvan sera resté moins d'un an dans les Pyrénées-Atlantiques. En tant que directeur général de la Police Nationale, il aura à diriger plus de 150 000 fonctionnaires.