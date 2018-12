Non à la fusion forcée avec les Métropoles : 7 présidents de Départements dont la Gironde, écrivent à Emmanuel Macron

Jean-Luc Gleyze le président du conseil départemental de la Gironde co-signe une lettre de deux pages pour dire non à la fusion forcée entre les Départements et des Métropoles, pour qu'Emmanuel Macron clarifie rapidement ses intentions.

Alors que le flou demeure sur le projet présidentiel de fusionner certains Départements avec les Métropoles, Jean-Luc Gleyze le patron de la Gironde, veut obtenir une réponse d'Emmanuel Macron. Il était déjà monté au créneau il y a quelques semaines. Il y retourne, en co-signant un courrier à l'Elysée avec Dominique Bussereau, le président de l'Association des départements de France, le centriste François Sauvadet, André Violat, le président du Groupe de Gauche, mais également, Charles-Ange Ginésy, patron des Alpes-Maritimes, Georges Méric, pour la Haute-Garonne, Philippe Grosvalet pour la Loire-Atlantique et Jean-René Lecerf, pour le Nord.

"Piliers du dialogue territorial"

Dans ce courrier, ils écrivent que "les Départements assument depuis plus de deux siècles un rôle essentiel pour renforcer la cohésion nationale et la redistribution équilibrée des richesses... Les Départements entretiennent une relation de confiance et un partenariat privilégié avec tous les acteurs locaux". Ils ajoutent que "chefs de file de l'action sociale, ils luttent conte les fractures sociales..." et qu'ils sont "les piliers du dialogue territorial".

"_Dans le contexte actuel, devant le besoin accru de démocratie_, d'écoute et de proximité qui s'exprime, les Départements sont prêts à prendre toute leur part dans le renouveau de la démocratie de proximité".

"Deux vitesses"

"Le dynamisme économique des Métropoles peut être une chance. Mais la capacité des Métropoles à entraîner les territoires qui les entourent dans une dynamique positive n'est pas automatique. Les fusions envisagées risquent d'entraîner une développement territorial à deux vitesses..."