Non-candidats ou battus dès le premier tour, ces maires attendent depuis deux mois de rendre leur écharpe

Ils avaient décidé de raccrocher, mais le coronavirus en a décidé autrement. Depuis deux mois, des milliers de maires en France continuent à diriger leur commune alors que leur mandat devrait être terminé. Dans tout le pays, environ 30.000 communes connaissaient déjà leur maire le 15 mars dernier, au soir des élections.

Mais en plein crise du covid-19, le gouvernement avait imposé le report des conseils municipaux d'installation, lors desquels maire et adjoints sont officiellement élus. Ils se tiendront finalement dans les prochains jours, pour le plus grand soulagement de certains maires qui avaient choisi de ne pas se représenter et qui ont dû gérer la plus grave crise sanitaire de ces dernières années auprès de leurs administrés.

Gérer le quotidien

_"_Le temps est long, souffle Pierre Bonnal, le maire sortant du Crès, qui avait choisi de ne pas se représenter après 19 ans à la tête de sa commune. D'autant que le vendredi, à 16h, vous savez que le lendemain à la même heure vous ne serez plus maire et puis à 16h30, on vous dit qu'on continue pour un certain temps. A l'époque on ne savait pas du tout combien de temps allait durer ce report", se rappelle-t-il.

Au premier temps de l'épidémie, sa ville a été l'un des foyers de contamination dans le département. Le nombre de cas a finalement été limité au Crès. Pierre Bonnal attend maintenant de passer la main. "On vit au jour le jour, en essayant d'anticiper ce qui pourrait se passer. Là il a fallu expédier les affaires courantes pour organiser une rentrée scolaire bis, ça a été la grosse affaire. Maintenant c'est la distribution des masques, que je voudrais achever avant de partir"

On ne peut rien engager, on expédie les affaires courantes

- Pierre Bonnal, maire sortant du Crès

Pierre Bonnal, le maire du Crès, avait hâte de quitter son poste après 19 ans Copier

L'incompréhension

Chez certains, l'incompréhension est toujours forte, près de deux mois après la décision d'empêcher l'entrée en fonction des conseils municipaux élus au premier tour. "On pouvait très bien installer les nouveaux conseils municipaux sans que ça ne pose de problème d'un point de vue sanitaire, défend Christian Bilhac, président de l'association des maires de l'Hérault. On avait dans le même temps 600 personnes qui travaillaient à Amazon dans un hangar. C'était un coup de rattrapage pour avoir organisé ce premier tour, mais c'est trop tard. Et ce que beaucoup de collègues ne comprenaient pas, c'est qu'on pouvait réunir le conseil municipal pour n'importe quoi, sauf pour installer le maire", explique-t-il avec colère.

Christian Bilhac, le président de l'association des maires de l'Hérault, est en colère contre le report Copier

Une décision mal vécu par les élus à titre personnel, également. A la tête de la commune de Péret depuis 37 ans, Christian Bilhac avait décidé de ne pas se présenter à sa propre réélection en mars dernier et avait préparé sa succession, jusqu'à ce que le confinement vienne perturber ses plans. "Passer la main après 37 ans, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est lourd de sens, insiste-t-il. _C'est une vie qui change complètement, ça demande une préparation psychologique_. On se prépare dans les semaines qui précèdent le scrutin à lâcher, puis on se dit « voilà, la semaine prochaine c'est fini ! » puis tombe la décision gouvernementale qui dit « non, ce n'est pas fini ». Il faut faire tout un travail en marche arrière pour reprendre le collier qu'on avait prévu d'abandonner"

Certains maires ont mal vécu le recul de la fin de leur mandat Copier

à lire aussi Municipales : un second tour avant la fin juin ?