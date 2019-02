Non-cumul des mandats : le maire de Sablé-sur-Sarthe ne sera pas candidat aux européennes

Sablé-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe, France

Marc Joulaud ne briguera pas de nouveau mandat au Parlement européen : le maire de Sablé-sur-Sarthe fait savoir ce vendredi par communiqué qu'il a choisi de conserver son mandat local plutôt que celui d'eurodéputé afin de se conformer à la loi sur le non-cumul des mandats, qui le concerne à compter des prochaines élections européennes.

Elu au Parlement européen en 2014, Marc Joulaud revendique avoir été particulièrement actif sur les questions "du droit d’auteur et les enjeux du copyright à l’ère du numérique" ainsi que sur la politique régionale de l'Union européenne. Il dit regretter l'obligation de renoncer à l'un de ses deux mandats, "convaincu de l’importance et de la nécessité de l’enracinement local des députés et de la réelle complémentarité des mandats".

L'ombre de l'affaire Fillon

Le 11 janvier dernier, le Parquet national financier a requis le renvoi en correctionnelle des époux Fillon et de Marc Joulaud : ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale, l'actuel maire de Sablé avait employé Penelope Fillon comme assistante parlementaire de 2002 à 2007. L'épée de Damoclès d'un procès en 2019 a-t-elle pesé chez Les Républicains au moment de choisir les candidats ? Sans faire la moindre référence à sa mise en examen, Marc Joulaud assure en tout cas dans ce même communiqué qu'il n'avait "pas présenté [sa] candidature à l'investiture", et qu'il avait informé son équipe municipale de sa décision de privilégier Sablé "il y a maintenant plusieurs semaines".

"Mon engagement politique est né à Sablé et y est enraciné. Ma vie, ma famille, mes amis sont ici", explique Marc Joulaud, à un peu plus d'un an des élections municipales. "C’est ici, à Sablé-sur-Sarthe, que je continuerai à m’engager pour offrir des services de qualité aux habitants, pour continuer d’équiper et d’aménager notre territoire, et à me battre pour asseoir la place de notre ville et son rayonnement. [...] C’est un honneur et une fierté de servir les Saboliens".