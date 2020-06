Municipales à Nontron : la nouvelle maire Nadine Herman-Bancaud veut dynamiser la commune

Nadine Herman-Bancaud est devenue ce dimanche 28 juin la première femme maire de Nontron, sous-préfecture de la Dordogne avec 59.74% des voix, loin devant le candidat soutenu par le maire sortant Daniel Jardri qui totalise lui 40.26% des suffrages. Invité ce lundi matin de France Bleu Périgord, la nouvelle élue, a confié quels seraient ses dossiers prioritaires.

Communication et propreté

"La première chose que nous allons mettre en place, explique Nadine Herman-Bancaud, c'est un système d'information et de communication qui soit démultiplié pour que les Nontronnais sachent ce qui se passe et quand ça se passe de manière à pouvoir les saisir le moment venu. C'est quelque chose que nous avons entendu lors de la campagne pour le deuxième tour".

L'autre dossier qualifié d'"assez sensible" par la nouvelle première magistrate est celui de la propreté du centre-ville. "Cela va faire partie d'un travail avec la population, mais aussi avec le SMECTOM sur des points très simples confie-t-elle. Il va falloir travailler sur la question des conteneurs semi-enterrés, où les poser, et comment faire pour que la ville devienne sensiblement plus propre".