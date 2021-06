Élections dans le Nord-Pas-de-Calais : à midi la participation est en forte baisse par rapport à 2015

A midi ce dimanche 20 juin la participation est en forte baisse dans les Hauts-de-France aux élections régionales et départementales.

12,5% des électeurs des Hauts-de-France se sont déplacés pour aller voter aux élections régionales à midi ce dimanche 20 juin, selon les chiffres de la préfecture. En 2015, lors des dernières élections, ce chiffres atteignait 19,16% à la même heure. Ce qui laisse présager d'une forte abstention.

Et à la mi-journée, les taux de participation sont tous en baisse. Dans le département du Nord, il est à 12,15%, contre 20,11% au premier tour des élections régionales de 2015. Aux élections départementales il était 13,52%, soit légèrement plus haut.

Dans le Pas-de-Calais, le taux de participation à midi s'élève à 11,61%. En 2015 à la même heure il était de 17,68% pour les élections départementales et 18,58% pour les élections régionales.

4 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 20 juin 2021 dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18 heures dans toutes les communes, sauf à Lille où ils ferment à 19 heures.

Ce dimanche soir, France Bleu Nord sera en émission spéciale dès 19h45 pour suivre tous les résultats du premier tour des élections régionales et départementales dans le Nord et le Pas-de-Calais. Avec les analyses de notre politologue Tristan Haute, des reportages dans les QG de campagne et les réactions des candidats.