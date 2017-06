Nord Franche-Comté : les résultats du premier tour des élections législatives

Cinq sièges de député sont à pourvoir pour les élections législatives des 11 et 18 juin dans les circonscriptions du Nord Franche-Comté. Découvrez ce dimanche les résultats du premier tour.

Ce dimanche, pour le premier tour des élections législatives dans le Nord Franche-Comté, 56 candidats se disputent cinq sièges à l'Assemblée nationale. Les bureaux de vote sont fermés depuis 18h. C'est à partir de 20h que sont publiées les premières estimations de résultats.

Nous suivons les deux circonscriptions du Territoire de Belfort, les 3e et 4e circonscriptions du Doubs, avec les villes clés de Montbéliard, Audincourt ou encore Valentigney; et la 2e circonscription de Haute-Saône avec Lure et Héricourt. Retrouvez les résultats des élections législatives dans toutes les communes grâce aumodule ci-dessous :

A quoi va ressembler l'Assemblée nationale au soir du 11 juin ? Suivez les résultats sur notre carte de France :