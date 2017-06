Nord Franche-Comté : suivez en direct les résultats du second tour des élections législatives

Cinq sièges de député sont à pourvoir dans le Nord Franche-Comté. Découvrez en temps réel tous les résultats du second tour des élections législatives, circonscription par circonscription et commune par commune.

Ce dimanche, pour le second tour des élections législatives dans le Nord Franche-Comté, cinq sièges de député sont à pourvoir. Ci-dessous, les résultats mis à jour en temps réel.

Dans la 1re circonscription du Territoire de Belfort, au premier tour, Christophe Grudler, candidat Modem soutenu par La République en Marche, est arrivé en tête avec 31,83% des voix, devant le candidat LR Ian Boucard (23,70%).

Dans la 2e circonscription du Territoire de Belfort, au premier tour, le député sortant UDI Michel Zumkeller (23,54%) est arrivé en seconde position derrière le candidat de La République en marche, Bruno Kern (29,88%).

Dans la 3e circonscription du Doubs (Montbéliard), au premier tour, Denis Sommer, sous l'étiquette de La République en Marche, est arrivé en tête avec 33,83% des voix, devant le candidat Les Républicains, Frédéric Cartier (25,05%).

Dans la 4e circonscription du Doubs, au premier tour, Frédéric Barbier, qui a la double étiquette PS et La République en marche (37,47%), est arrivé devant Sophie Montel (FN, 24,09%).

Dans la 2e circonscription de Haute-Saône, au premier tour, le candidat de La République en marche Christophe Lejeune obtient 32,34% des voix devant le candidat du FN Maurice Monnier (19,98%).

Les résultats dans votre commune

Nous suivons les deux circonscriptions du Territoire de Belfort, les 3e et 4e circonscriptions du Doubs, avec les villes clés de Montbéliard, Audincourt ou encore Valentigney; et la 2e circonscription de Haute-Saône avec Lure et Héricourt. Retrouvez les résultats des élections législatives dans toutes les communes grâce au module ci-dessous ((s'il ne s'affiche pas, cliquez sur ce lien)