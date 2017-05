Nord Franche-Comté : à midi, participation en baisse au second tour de l'élection présidentielle

A la mi-journée, la participation pour le second tour de l'élection présidentielle est en recul dans les 3 départements du nord Franche-Comté. A la fois par rapport au premier tour, lais également par rapport au second tour de l'élection en 2012.

Le taux d'abstention cristallise l'attention en ce jour de vote pour le second tour de l'élection présidentielle. Alors qu'au niveau national, la participation à la mi-journée est quasi stable par rapport au premier tour (28,23% contre 28,54%), on constate en revanche une baisse dans les 3 départements du nord Franche-Comté.

A midi, le taux de participation est de 27,01% dans le Territoire de Belfort, soit un repli de presque 4 points par rapport au premier tour (30,97%), et de plus de 5 points par rapport au second tour de 2012 (32,80%)

Dans le Doubs, même constat et quasiment même écart, les électeurs sont aussi moins nombreux à s'être déplacés aux urnes. A la mi-journée, 25,78% des électeurs ont voté, alors qu'ils étaient 29,01% au premier tour, et même 29,62% au second tour en 2012.

En Haute-Saône, le recul est légèrement moins sensible. A 12h, la participation atteint 27,87% contre 30,78% au premier tour, soit moins de 3 points de baisse. L'écart se creuse en revanche plus franchement avec le second tour de 2012 où 32,31% des électeurs haut-saônois avaient voté.

Bureaux ouverts jusqu'à 19h

Les près de 1000 bureaux de vote ouverts dans le Nord Franche-Comté fermeront tous à 19h ce dimanche. N'oubliez pas votre carte d'identité pour aller voter, elle est indispensable dans les communes de plus de 1000 habitants.