A 17h, participation en baisse dans le nord Franche-Comté au second tour de l'élection présidentielle

La participation à 17h, dimanche 7 mai, pour le second tour de l'élection présidentielle, s'élève : dans le Doubs à 63,91%, dans le Territoire de Belfort à 61,22% et en Haute-Saône à 68,31%.

C'est le grand jour, ce dimanche, pour les électeurs du Nord Franche-Comté et de toute la France : ils sont appelés à choisir la ou le locataire de l'Elysée pour les cinq prochaines années. Première information, avant les résultats à partir de 20 h, le taux de participation. A 17h, dans le Nord Franche-Comté, cette participation au second tour de la présidentielle est en baisse par rapport au premier tour. Dans le détail : elle s'élève à 63,91% dans le Doubs, 61,22% le Territoire de Belfort et 68,31% en Haute-Saône.

A l'issue du premier tour, il y a deux semaines, le taux de participation définitif dans le Doubs était de 79,32%, 77,34% dans le Territoire de Belfort et 80,48% en Haute-Saône.

L'abstention au premier tour de la présidentielle, département par département. © Visactu

Au premier tour de cette élection présidentielle, le 23 avril, Marine Le Pen était arrivée en tête dans tous les départements francs-comtois, que ce soit le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire de Belfort.

Dimanche 7 mai, suivez en direct à partir de 20 h la soirée électorale sur France Bleu Belfort Montbéliard et découvrez tous les résultats sur francebleu.fr.