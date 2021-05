Nord-Gironde : le maire Divers gauche de Gauriaguet s'associe au RN pour les élections départementales

En vue des élections départementales, les 20 et 27 juin prochain, le maire de Gauriaguet décide de s'unir avec Edwige Diaz, figure girondine du Rassemblement National. Cette alliance entre l'élu DVG et le parti de Marine Le Pen ne surprend pas l'opposition socialiste qui y voit de l'opportunisme.

Le maire de Gauriaguet, Alain Montangon, avait pourtant fait campagne pour François Mitterrand, en 1981. Pourtant, quarante ans pile après l'élection du premier président de gauche de la Vè République, l'élu Divers gauche (DVG) décide de s'allier avec Edwige Diaz du Rassemblement National. Une alliance pour le canton du Nord-Gironde en vue des élections départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin prochain.

Je n'ai jamais vu un tel talent, une telle compétence et une telle intelligence que chez Mme Diaz - Alain Montangon, maire de Gauriaguet

Lui se dit toujours homme de gauche, tendance chevènementiste, et explique son choix par une sorte d'illumination politique dont Edwige Diaz est à l'origine. "Je peux vous dire qu'en 44 ans de mandat, je n'ai jamais vu un tel talent, une telle compétence et une telle intelligence que chez Mme Diaz", assure Alain Montangon.

Alain Montangon a toujours voulu être sur un podium, je comprends pourquoi il se met dans la roue du RN - Célia Monseigne, opposante socialiste et maire de Saint-André-de-Cubzac

En face, la candidate socialiste et maire de Saint-André-de-Cubzac, Célia Monseigne n'est absolument pas étonnée : "Alain Montangon a toujours voulu être sur un podium, je comprends pourquoi il se met dans la roue du RN." Elle doute même de son appartenance à la famille de gauche car "il n'a jamais été membre d'un parti de gauche depuis que je suis élue et il s'est toujours présenté contre des candidats de gauche" même si elle se "garde bien de dire qui est de gauche ou non".

J'ai toujours 10 ans d'avance sur les autres et ce sera le cas là-aussi - Alain Montangon

L'intéressé s'insurge contre "le terrorisme intellectuel qui était le même quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir en 1981 et quand on a dit que les chars russes allaient débarquer sur les Champs-Élysées". Il se réjouit d'être l'un des premiers à "franchir la digue mais j'ai toujours 10 ans d'avance sur les autres et ce sera le cas là-aussi." Pour autant, il assure qu'il ne donnera pas son parrainage à Marine Le Pen pour l'élection présidentielle de 2022.

Une convergence sur le grand contournement

Le cheval de bataille d'Alain Montangon est celui d'un grand contournement de la rocade pour les poids-lourds. "Si l'on désengorge l'agglomération de Bordeaux et l'arc de pauvreté qui part du Médoc et qui va jusqu'à Blaye et Coutras, on règle 75% des problèmes de la Gironde", affirme le maire de Gauriaguet. Célia Monseigne tranche à nouveau : "C'est une analyse qu'il est le seul à avoir. Il faut bien qu'il y en ait un, mais il a raison tout seul."

Le sempiternel débat sur ce sujet vieux de plus de trente ans se rejoue. D'un côté, Alain Montangon affirme qu'il n'y a pas "d'infrastructures dans cet arc de pauvreté. Si on en fait, on va créer de l'emploi car des entreprises viendront s'y implanter". Ce que réfute Célia Monseigne qui pense que "quand on crée une nouvelle route, on crée des aspirateurs à camions. Je n'ai pas envie de créer des corridors à camions dans un territoire où j'essaie de rendre un cadre de vie agréable et de faire respecter la biodiversité". Sur l'écologie et ceux qui la pratiquent, Alain Montangon est catégorique : "Les écologistes sont dangereux ! Ils taxent tout et votent contre tous les projets."