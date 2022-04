Nord Isère: "Je suis certain qu'on peut gagner une circonscription" aux législatives, estime Alexis Jolly (RN)

Certes Emmanuel Macron a été réélu ce dimanche pour un second mandat, mais Marine Le Pen peut se consoler en constatant la progression du RN dans de nombreux territoires, et notamment dans le Nord Isère, où le parti d'extrême-droite arrive en tête dans de nombreuses communes. "Je suis certain qu'on peut gagner une circonscription" aux législatives [les 12 et 19 juin prochains], estime Alexis Jolly, porte-parole du RN et délégué départemental du parti en Isère.

France Bleu Isère : "C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen" a lancé hier Eric Zemmour. C'était "fair play" ou pas de la part du candidat de Reconquête ?

Alexis Jolly : Non, ce n'était pas "fair play", surtout de la part d'une personne qui a échoué lamentablement à sa première élection. Vous avez dit hier soir que "les Français n'ont pas conscience de ce qui les attend pour les cinq ans qui viennent". Mais les Français ont choisi plutôt largement tout de même... Je crois qu'ils ont choisi par dépit lorsqu'ils ont voté Emmanuel Macron, soit avec des gants, soit avec une pince à linge sur le nez... alors que plus de 10 millions d'électeurs de Marine Le Pen y sont allés avec un grand enthousiasme, avec beaucoup d'espoir. Et c'est ce qui fait la différence entre l'élection d'Emmanuel Macron, qui se fait par défaut, et les électeurs de Marine Le Pen qui ont cru à sa victoire jusqu'au dernier moment.

Mais vous parlez même d'"inconscience"... C'est vraiment le terme approprié selon vous ?

Oui je pense qu'ils n'ont pas la conscience de ce qui va leur arriver, avec des manifestations à venir. Mais ce ne sera pas la peine de commencer à préparer des banderoles puisqu'ils ont donné la possibilité à Emmanuel Macron de dérouler son programme de casse sociale, de retraite à 65 ans, etc. Et malheureusement, on a essayé de les avertir, de proposer autre chose. Ils ont décidé de continuer avec Emmanuel Macron. Dont acte.

Dans l'entre deux tours, il a beaucoup été question du front républicain. Est-ce qu'il a eu lieu hier soir pour vous ou pas ?

Non, ce n'est pas un front républicain. Parce qu'en réalité, beaucoup de Français qui n'ont jamais voté pour Marine Le Pen l'ont fait pour la première fois hier à l'occasion de ce second tour. Et on voit bien que partout autour de nous, des amis, des membres de notre famille, des collègues de travail votent pour Marine Le Pen parce qu'ils y croient vraiment. Ils attendent beaucoup de ce changement et donc la situation n'a rien à voir avec 2002 par exemple.

Il y a aussi une abstention forte. Ça veut dire aussi que cette offre du second tour, elle ne correspondait pas à tout le monde, peut être même moins que d'habitude pour un second tour présidentiel...

Ça démontre aussi que cette abstention pénalise d'abord le Rassemblement national et ce, depuis de nombreuses élections. Et ça va être effectivement l'enjeu du troisième tour, des élections législatives. Parce que si les électeurs, l'électorat de Marine Le Pen ne se mobilisent pas, alors on n'a aucune chance de remporter des circonscriptions. Donc, il ne faut pas négliger cette élection législative et se mobiliser, évidemment de manière importante dans les urnes. Justement, parlons des législatives dans la sixième circonscription de l'Isère. Vous avez officialisé votre candidature hier soir. C'est la circonscription qui vous semble la plus gagnable en Isère pour le Rassemblement national ? Oui, c'est l'une des circonscriptions qui sont les plus favorables à Marine Le Pen et donc à ses candidats aux législatives.

Sauf que vous ne serez pas seul : le maire de Charvieu-Chavagneux Gérard Dezempte annonce lui aussi qu'il veut y aller sur cette circonscription, sous l'étiquette du parti d'Eric Zemmour. Qu'est-ce que vous en pensez ?

Ecoutez, j'ai été investi par la commission d'investiture et par le président de notre mouvement pour être représenter et porter les couleurs de Marine Le Pen sur cette circonscription. Je crois qu'aujourd'hui, Marine Le Pen y a fait un très bon score. On a besoin, les électeurs ont besoin d'avoir un candidat qui soit moins clivant, beaucoup plus pragmatique, et si on ne fait pas cela, on finit à 7% comme Eric Zemmour et Gérard Dezempte.

Est-ce qu'un accord serait possible entre vous ? Il portait vos couleurs il y a 5 ans, et puis encore hier soir, Éric Zemmour parlait de l'union des droites...

Ecoutez, à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout d'actualité. Nous partons pour le moment avec les couleurs du Rassemblement national, et de Marine Le Pen, qui a été placé en tête dans cette circonscription, à plus de 50% des voix.

Est-ce qu'il y a d'autres circonscriptions en Isère où vous avez mis un petit drapeau, où c'est jouable pour le parti de Marine Le Pen ?

Je crois qu'on a une très bonne chance également sur la septième circonscription. La dixième est assez bonne également pour nous, la 8ème aussi. Le Nord Isère est toujours présent pour soutenir le rassemblement national et je suis quasiment certain qu'on peut gagner une circonscription. Encore une fois, cela va dépendre de la participation. Mais ce sera, je pense, une grande victoire dans quelques semaines.

Parlons de l'avenir de Marine Le Pen. Hier soir, vous avez tweeté "à jamais à ses côtés" avec une photo. Elle sera candidate dans cinq ans ? Elle a vocation, comme son père, à être candidate à toutes les élections ?

Je ne sais pas si elle sera candidate. En tout cas, moi, je ferai en sorte qu'elle soit la plus présente possible. Et si elle peut être candidate dans cinq ans, je la soutiendrai de toutes mes forces. Parce qu'on peut raconter toutes les histoires qu'on veut : Marine Le Pen est la seule à avoir pu réunir 42% des voix face à Emmanuel Macron, personne d'autre ne l'aurait fait. Ni Zemmour, ni Mélenchon.