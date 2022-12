Nord-Isère : Magali Guillot démissionne de la présidence des Vals-du-Dauphiné

La décision était attendue après la réunion du conseil communautaire mardi 6 décembre. La présidente des Vals du Dauphiné, Magali Guillot, va démissionner.

Lors de la conférence des maires mi-novembre, Daniel Vitte, 1er vice-président, avait pris la parole pour dénoncer un mal-être profond au travail des salariés, des dysfonctionnements au sein de la communauté de commune, ce qui le conduisait à demander la démission de Magali Guillot en invitant les autres élus à exprimer cette demande par écrit.

Cela s'est concrétisé pendant la réunion du conseil communautaire. La séance n'a pas pu se dérouler puisque rapidement, les élus ont pris la parole les uns après les autres pour demander le départ de Magali Guillot, en insistant pour connaître sa réponse rapidement. À ce moment-là, la présidente était absente car elle était malade.

Elle quittera la présidence le 1er février 2023

C'est donc ce jeudi soir, deux jours après la réunion qu'elle a rendu public sa décision sur sa page Facebook. Magali Guillot assure y avoir "mûrement réfléchi" et que ce choix de démissionner est guidé essentiellement par son "état de santé actuel qui est pour le moins préoccupant." Elle fait tout de même référence à des "pressions politiques" qu'elle doit "surmonter" depuis plusieurs semaines.

Magali Guillot annonce donc quitter la présidence des Vals-du-Dauphiné le 1er février 2023 "Afin de faire une transition organisée qui permettra à chacune et chacun des élus communautaires de prendre la juste mesure de la situation et surtout pour permettre un passage en douceur vers un nouvel exécutif et une nouvelle présidence."

Au-delà des demandes de démission sur fond de dysfonctionnements au sein de la communauté de commune, Magali Guillot fait aussi l'objet de soupçons d'abus de confiance dans sa gestion de l'EHPAD des Pérolines et de fraude fiscale.