Nord : Les Républicains dévoilent une quinzaine de candidats investis pour les Législatives

14 premiers noms ont retenus ce lundi soir pour représenter les couleurs du parti Les Républicains aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022. La commission d'investiture présidée par Eric Ciotti a donc choisi son candidat dans 14 circonscriptions sur les 21 que compte le département du Nord. Les 7 circonscriptions restantes sont dites "réservées" parce que le sortant LR ou UDI n'a pas encore fait connaître son souhait de se représenter ou parce que la circonscription pourrait être "donnée" à un parti allié dans le cadre d'un accord national avec l'UDI et les Centristes.

La liste des candidats investis :

1ère circonscription : Guy-Noël Sellière (délégué LR de la circonscription)

2ème circonscription : Caroline Vannier (ancienne conseillère régionale)

3ème circonscription : Nicolas Leblanc (conseiller départemental et adjoint au maire de Maubeuge)

4ème circonscription : RESERVEE

5ème circonscription : RESERVEE (détenue par Sébastien Huyghe, sortant LR)

6ème circonscription : Luc Foutry, maire d'Attiches, président de la communauté de communes Pévèle-Carembault et conseiller régional

7ème circonscription : RESERVE (détenue par Valérie Six, sortante UDI)

8ème circonscription : RESERVEE

9ème circonscription : Nicolas Papiachvili (adjoint au maire de Marcq-en-Baroeul, avocat)

10ème circonscription : Claudine Hue (ancienne suppléante de Gérald Darmanin 2012-2017)

11ème circonscription : Michel Plouy (conseiller départemental)

12ème circonscription : Claude Dupont (maire de Boussières-sur-Sambre)

13ème circonscription : Véronique de Miribel (ancienne candidate aux Départementales)

14ème circonscription : Frédéric Devos (maire de Wormhout)

15ème circonscription : Caroline Landtsheere (maire d'Hardifort)

16ème circonscription : Mady Dorchies (conseillère régionale)

17ème circonscription : RESERVEE

18ème circonscription : RESERVEE

19ème circonscription : Cédric Noulin (ancien candidat aux Municipales à Douchy)

20ème circonscription : Isabelle Lecoeuvre

21ème circonscription : RESERVEE

Les ambitions

Les élections de 2017 s'étaient soldées par un terrible bilan pour LR dans le Nord : 3 députés seulement élus avec le soutien du parti. Et encore, deux finissent par s'émanciper de ce soutien pour rejoindre les rangs de la majorité présidentielle au sein d'Agir : Vincent Ledoux (circonscription de Tourcoing) et Paul Christophe (circonscription des Flandres). Seul Sébastien Huyghe, par ailleurs président de la fédération LR, reste dans les rangs du parti qui entend bien reprendre cette année 3 circonscriptions traditionnellement ancrée à droite. D'abord, la 4ème circonscription (Vieux-Lille - Saint André - Lambersart) détenue par Brigitte Liso (LREM). Le choix du candidat de la droite y est réservé parce que la situation "n'est pas limpide" indique Sébastien Huyghe. Deux candidats se disputent l'investiture : l'ancien maire de Verlinghem, Jacques Houssin et l'adjoint au maire de Saint André-lez-Lille, Sébastien Leblanc. En 2017, une guerre fratricide à droite avait contribué à la victoire de Bigitte Liso. Dans la 6ème circonscription (Pévèle) détenue par Charlotte Lecocq (LREM), LR a choisi un élu solidement implanté : Luc Foutry, le maire d'Attiches. Le parti souhaite aussi fortement faire revenir dans son giron la 9ème circonscription (Lille-Saint Maur - Marcq-en-Baroeul) détenue par Valérie Petit (Horizons, le parti d'Edouard Philippe, allié d'Emmanuel Macron).

Motte pas retenu

Sur la 11ème circonscription, l'ancien président régional du Medef, Frédéric Motte briguait l'investiture. Le chef d'entreprise, conseiller régional depuis 2021, issu de la grande famille d'industriels nordiste Motte, jouait la carte des racines familiales à Armentières avec la brasserie Motte-Cordonnier. Cela n'a pas suffi à convaincre la commission d'investiture qui a investi le conseiller départemental Michel Plouy, également candidat malheureux à plusieurs reprises à la mairie d'Armentières. Cette circonscription, longtemps socialiste, est détenue depuis 2017 par Laurent Pietrszewski (LREM), secrétaire d'Etat en charge des retraites et de la santé au travail.