Limoges, France

Des citoyens, des représentants du monde associatif et du monde économique vont réfléchir à l'avenir de Limoges Métropole. Alors que les élus ont un peu de mal à s'accorder, l'agglomération installe un conseil de développement. Le président de Limoges Métropole, Gérard Vandenbroucke, était sur France Bleu Limousin ce vendredi matin pour en parler, avec Nathalie Col.

L'agglo a le nom de métropole, mais pas le statut. Beaucoup de voix s'élèvent en ce moment pour le demander. Est-ce votre souhait ?

Je crois qu'effectivement, il faut que Limoges occupe pleinement sa place dans la grande région et quand on regarde la carte, on voit bien que Limoges a un rôle à jouer. On voit aussi que beaucoup d'inquiétudes se manifestent avec le sentiment parfois de déperdition, c'est pourquoi j'ai souhaité qu'une étude objective soit menée pour mesurer très précisément les conséquences de la nouvelle région sur la population du Limousin et aussi les effets de la réorganisation des services de l'Etat. A partir de là, on pourra lutter contre ce sentiment de déprise et contre les faiblesses s'il y en a. On pourra avancer.

Avancer, agir, c'est plus simple en devenant une métropole ?

L'idée de métropole est excellente, mais il ne suffit pas de le répéter pour l'obtenir. Aujourd'hui, on n'a pas une population suffisante, un bassin d'emploi suffisant donc on ne rentre pas dans les conditions pour l'obtenir. Donc il faut que nos députés, nos sénateurs se mobilisent auprès du gouvernement pour avoir une dérogation.

Cela changerait quoi ?

Cela nous donnerait une image plus forte. Ce ne sont pas des moyens supplémentaires par rapport à une communauté urbaine, mais c'est la possibilité d'intervenir davantage, si le département et la région sont d'accord, dans des domaines qui sont aujourd'hui leurs domaines de compétences. Je pense à l'insertion ou à l'économie.

Vous évoquez la communauté urbaine, c'est l'étape en dessous. Et ça coince pour le moment. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêts à aller au-delà des dissensions politiques ?

Je crois que nos concitoyens attendent qu'on se mette d'accord sur un pacte métropolitain, si on peut l'appeler ainsi. De manière à ce que déjà, on se dise qu'on veut grimper à l'échelle. Mais pour grimper au 6ème barreau, il faut franchir les 5 premiers et sinon, on va se retrouver tout en bas à pleurer. Les 5 premiers, c'est le passage en communauté urbaine. On a aujourd'hui quasiment tout fait pour y passer, il suffit seulement que la dernière commune qui s'y oppose (Limoges) soit d'accord. Et ce sont des ressources dont on a besoin : on perd plus de 10.000 euros par jour ! Et c'est pourquoi on met en place un conseil de développement.

Avec des gens de toute la société qui vont siéger...

Avec des gens de la société civile, qui ont été désignés par les maires des 20 communes, qui représentent aussi les syndicats professionnels, le monde associatif. Un panel le plus large possible. Et on veut organiser à partir de janvier des rencontres citoyennes, sortes d'états généraux du territoire de l'agglomération. Pour voir ce qui ne va pas mais surtout pour faire des propositions. La démocratie participative, est-ce que ce n'est pas le signe d'une certaine impuissance ? Non, c'est juste la mobilisation de tous. Associer toutes les bonnes volontés dans une démarche commune et que chacun trouve sa place. Dire qu'on est là pour nos concitoyens et pas pour nos ego personnels. Il y a va de notre avenir commun.

Interview à retrouver en intégralité ici.