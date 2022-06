Depuis mardi, les groupes politiques se retrouvent à l'Assemblée nationale pour la mise en place de la XVI° législature. Cinq des sept députés de Drôme et d'Ardèche ont gravi les marches du Palais-Bourbon ces deux derniers jours ; c'était une première pour Marie Pochon et Lisette Pollet.

Les députés de Drôme et d'Ardèche ont fait leur rentrée à l'Assemblée

La première députée RN drômoise a découvert l'hémicycle de l'Assemblée nationale à Paris ce mercredi. Lisette Pollet (deuxième circonscription de la Drôme) s'est dite émue : "je me suis retenue de pleurer. J'avais vraiment la boule au ventre, en me rendant compte de tous ceux qui sont passés, qui ont contribué à faire l'histoire de la France. C'est quand même impressionnant."

La veille, mardi, c'est l'autre nouvelle députée drômoise qui a découvert le Palais-Bourbon : l'écologiste Marie Pochon, élue sous la bannière de la Nupes dans la troisième circonscription de la Drôme.

Eux connaissent déjà les lieux. Les deux députés Les Républicains de nos départements reconduits, Emmanuelle Anthoine (quatrième circonscription de la Drôme) et Fabrice Brun (troisième circonscription de l'Ardèche), ont affiché leur retour ce mercredi à l'Assemblée, tout sourire sur les réseaux sociaux.

Dès mardi, c'est aussi Mireille Clapot qui retrouvait ses homologues à Paris, unique députée de la majorité présidentielle de la Drôme à avoir préservé son siège. La représentante dans l'hémicycle de la première circonscription drômoise a également pris part ce mercredi à l'élection de la nouvelle présidente du groupe Renaissance (ex LREM) Aurore Bergé.

Le député réélu de la première circonscription de l'Ardèche, Hervé Saulignac (PS-Nupes), souffre toujours du Covid, et n'a donc pas pu se rendre mardi à Paris. Il a simplement retweeté une publication du groupe Députés socialistes et apparentés soulignant que les députés et les sénateurs PS restent "la première force de gauche au Parlement".

Pas de rentrée à l'Assemblée prévue en revanche pour le ministre du Travail Olivier Dussopt malgré sa réélection, puisqu'un membre du gouvernement ne peut siéger comme député. Sa suppléante sur la deuxième circonscription de l'Ardèche Laurence Heydel Grillere devra patienter un mois avant de faire son entrée au Palais-Bourbon comme l'exige le règlement.