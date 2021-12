NosLois, l'application pour peser sur le débat parlementaire

C'est une application qui souhaite renouer le dialogue entre politiques et parlementaires. Créée au mois d'avril, le concept séduit de plus en plus d'utilisateurs, NosLois revendique une quarantaine de parlementaires et et plusieurs milliers de citoyens inscrits.

NosLois, comment ça marche ?

Une fois l'application installée, vos centres d'intérêts et votre code postal est demandé. "Tout ça va nous permettre de personnaliser l'application. Et de vous envoyer une notification dès qu'un projet de loi ou une proposition de loi qui peut vous intéresser est débattue au Parlement", explique Erik de Boisgrollier, l'un des fondateurs. Vous pouvez alors réagir à chaque loi, chaque amendement sur l'application, prendre position ou commenter. Et c'est au parlementaire à son tour d'être alerté et de consulter l'avis des citoyens. "Soit par mail, soit directement sur l'application si le député ou le sénateur l'a installé."

Plus de démocratie participative

Parmi les élus séduit par le concept, Lionel Causse, député de la deuxième circonscription des Landes. Il est l'un des premiers députés à se prêter au jeu. "Je pense que c'est une réponse supplémentaire à ce que j'essaie de déployer pour échanger avec les landaises et les landais. Et ça me permet aussi de montrer le travail que je fais à l'Assemblé Nationale, ce que je vote, les textes que j'ai signé ou co-signé", détaille le député. A noter, toutes les contributions des citoyens sont anonymes.

