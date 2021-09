"Notre ambition est de gagner la présidentielle", clame le représentant d'EELV dans l'Indre

Tous unis derrière Yannick Jadot. Au lendemain de l'annonce des résultats du second tour de la primaire d'Europe Ecologie - Les Verts et la désignation de Yannick Jadot comme candidat à l'élection présidentielle 2022, les militants et responsables du parti veulent parler d'une seule voix. "Le but est de rassembler toute la famille écologiste et au-delà. Notre ambition est de gagner la présidentielle", martèle Jean Delavergne, secrétaire départemental dans l'Indre.

Yannick Jadot peut-il rassembler la gauche ?

Invité de France Bleu Berry, il est convaincu que Yannick Jadot peut porter un programme séduisant les électeurs de gauche. "Les valeurs de gauche et des humanistes peuvent forcément se rassembler autour de l'écologie. C'est autour de notre projet", assure-t-il. En 2016, Yannick Jadot avait déjà remporté la primaire d'Europe Ecologie Les Verts. Il s'était finalement rétracté en laissant le champ libre à Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste, et pour ne pas avoir une gauche en ordre trop dispersé. Ça n'avait pas empêché la déroute lors du premier tour. "Yannick Jadot doit aller au bout coûte que coûte et doit rassembler l'ensemble des forces de gauche pour gagner", insiste Jean Delavergne. "Sinon, ça sera difficile", reconnaît-il.

On ne défend pas une boutique, c'est un enjeu pour l'humanité

Les effets du réchauffement climatique sont visibles en Berry. Malgré une impression de météo morose, malgré une pluviométrie exceptionnelle en juin dans l'Indre et le Cher, la vigilance sécheresse a encore été activée cet été et des mesures de restriction d'usage de l'eau ont été prises. "Rappelons nous des inondations à Bélâbre, des sécheresses et des incendies dans le sud de l'Indre. Qu'est-ce qu'il en sera quand la température aura augmenté de 2 ou 3 degrés ?", alerte Jean Delavergne.