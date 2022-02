"Notre candidature est celle pour rentrer dans le XXIème siècle", les porte-paroles de Yannick Jadot à Limoges

'C'est comme lors de la Coupe du Monde, tout le monde s'y intéresse quand arrive les phases finales". Chez les Verts, Marine Tondelier, porte-parole de Yannick Jadot, le candidat à la présidentielle, relativise les sondages qui stagnent pour l'écologiste autour des 10% depuis plusieurs semaines. "Notre campagne va porter ses fruits. Quand les familles verront les débats à la télé ou les affiches électorales, on fait le pari que le sérieux et la constance de nos propos sur l'écologie vont faire la différence car c'est une préoccupation majeure."

Conseillère municipale à Hénin-Beaumont, Marine Tondelier était accompagnée de l'autre-parole du candidat Jadot à savoir Benjamin Lucas qui est aussi le coordinateur national du mouvement Génération.s créé par Benoît Hamon. Face la gare de Limoges, les porte-paroles ont rappelé les engagements de leur candidat à la présidentielle pour impulser un changement de mode de déplacement : utiliser moins la voiture et plus le train.

Plus de trains et stop au tout autoroute

Pour cela, le programme de Yannick Jadot prévoit un investissement important dans le ferroviaire à hauteur de 4 milliards d'euros par an pour moderniser le réseau. "Ces retards de trains qui détournent les usagers, ces endroits qui sont mal desservis. Ces gares qui ferment ou sont menacées, c'est quelque chose qui nous dérange", explique Marine Tondelier. "Il faut rendre ces lignes au service des habitants des territoires moins desservis" Parmi ces petites lignes que le candidat Jadot souhaite remettre au goût du jour, il y a notamment la ligne Limoges-Angoulême.

Autre point abordé concernant les transports, cela concerne le projet d'autoroute entre Limoges et Poitiers. "Hors de question de financer de grandes infrastructures pour aller toujours plus vite qui détruisent l'écosystème", martèle Benjamin Lucas. Les Verts, par la voix de Jean-Louis Pagès, élu au conseil régional en Nouvelle-Aquitaine, optent plutôt pour "la 2x2 voies, moins létale".

Face à la montée des prix notamment des carburants, les écologistes proposent un nouveau modèle de société moins dépendant du prix à la pompe ou des factures de l'énergie. "C'est trop simple de dire à chaque crise, on va mettre des mesures d'urgence et on va essayer d'éteindre l'incendie", assure Benjamin Lucas. "En fait, l'incendie est structurel. Les crises environnementale et énergétique vont se répéter avec notre modèle actuel. Notre candidature est celle pour vraiment entrer dans le XXIème siècle et ses nombreux enjeux notamment énergétiques et sur le climat. Il faut changer de modèle et cela ne se fait pas contre les gens, d'ailleurs notre programme se traduit par du mieux vivre pour nos concitoyennes et nos concitoyens"

Les gens nous caricaturent en disant avec les écolos, ça serait triste, etc. La vérité, c'est que notre programme, qui est bon pour le climat, est aussi bon pour l'emploi. C'est un programme de justice sociale et environnementale qui permet aux gens de vivre mieux en rendant le pouvoir d'achat", Marine Tondelier, porte-parole de Yannick Jadot

Et à sept semaines de la présidentielle, dans la lutte au leadership à gauche, Benjamin Lucas a tenu à rappeler les oppositions qui existent entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Si les deux programmes sur l'écologie se rassemblent, la mise en application sur le plan national ou européen diffère : "On ne luttera pas efficacement contre le réchauffement climatique seul dans nos frontières nationales avec des réponses purement nationales et souverainistes. Il faut porter un projet européen. La mer ne va pas monter moins haut à Calais parce qu'on aura été plus vertueux que les Italiens, les Allemands..."

Yannick Jadot a pour le moment prévu d'organiser deux grands meetings en Nouvelle-Aquitaine mais aucun, pour le moment, en Limousin.