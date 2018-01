Notre-Dame-des-Landes : visite surprise d'Edouard Philippe en Loire-Atlantique ce samedi

Par Grégory Jullian, France Bleu Loire Océan et France Bleu

Le premier ministre Edouard Philippe était en Loire-Atlantique ce samedi. Une visite surprise pour "voir" et "écouter" les partisans et les opposants au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il a notamment rencontré le maire de Nantes et celui de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu.