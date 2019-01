Notre démocratie est-elle à bout de souffle? On en parle vendredi sur France bleu Cotentin

C'est un des thèmes les plus discuté depuis novembre sur les ronds-points de la manche et d'ailleurs, et désormais dans les réunions organisées dans le cadre du grand débat : notre démocratie est-elle encore une démocratie? Le peuple est-il encore entendu? Nos parlementaires, députés ou sénateurs, représentent-ils encore ceux qui les ont élus? Faut-il, comme le demandent les gilets jaunes, instaurer un référendum à l'initiative des citoyens au risque de bloquer toute réforme s'il est utilisé à tout bout de champ? Doit-on reconnaître le vote blanc? revoir la durée des mandats, ou la règle du cumul?

Notre constitution date du Général de Gaulle. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Certains estiment qu'il est temps d'en changer, de moderniser notre système politique. C'est de tout cela que nous allons discuter vendredi 1er février dans Effet de Manche, entre midi et 13 heures. Nous vous attendons au 02 33 23 13 23 avec vos questions, vos propositions, pour en débattre ensemble, en compagnie du politologue normand Vincent Legrand, et du maire d'Avranches, David Nicolas, élu en 2014 à la tête d'une liste citoyenne.