Vincent Bouget apporte son soutien à Carole Delga après l'intrusion d'Action Française à la Région

Des militants de l'Action Française, un groupuscule d'extrême-droite, ont cherché à s'introduire dans l'hémicycle de la Région Occitanie ce jeudi. Ils y ont notamment déployé une banderole où était inscrit "Mort aux islamogauchistes". Le secrétaire départemental du PCF et conseiller municipal et communautaire de Nîmes Vincent Bouget condamne à son tour cette intrusion violente dans un communiqué publié ce jeudi après-midi.

"Voilà où nous mène le débat actuel orchestré par la droite et des membres du gouvernement... Peut-être que cela pourra faire réfléchir certains... Notre époque est plus que dangereuse. Toute ma solidarité et mon soutien à Carole Delga, aux élus et aux salariés de la Région"