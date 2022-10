"Notre but n'est pas de bloquer à tout prix", assure Lisa Belluco, députée Nupes de la Vienne

Les députés de la majorité présidentielle et ceux des oppositions, Nupes et RN en tête, débattent actuellement sur plus de 3.000 amendements à l'Assemblée Nationale, dans le cadre de l'examen du projet de budget 2023. Le parti du gouvernement subit une série de revers depuis mercredi, et l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, qui permettrait un passage en force du texte, est envisagée.

ⓘ Publicité

"C'est dommage d'en arriver là, mais c'est un peu la pratique à tous les niveaux, d'un gouvernement qui ne négocie pas. Quand il y a des bras de fer, l'idée c'est de trouver un compromis. Pas d'imposer, de réquisitionner, de passer en force", lance Lisa Belluco, députée Nupes de la 1ère circonscription de la Vienne. Si cet article, 49.3, était utilisé, les oppositions pourraient déposer une motion de censure, qui pourrait aboutir à la dissolution de l'Assemblée Nationale. Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il n'hésiterait pas à aller jusque-là.

Vers une motion de censure en cas de 49.3 ?

Mais la Nupes pourrait finalement changer d'avis concernant cette motion, car depuis quelques jours, le rapport de force au Palais Bourdon lui est plutôt favorable. "C'est discuté au sein du groupe", explique Lisa Belluco. "La question qu'on pose au gouvernement depuis deux jours, c'est : est-ce que ce qu'on a voté pendant plusieurs jours sera intégré [au projet de loi], si 49.3 il y a. Pour l'instant on n'a pas de réponse, mais ça pourrait changer beaucoup de choses", poursuit-elle. La gauche a en effet réussi ces derniers jours à faire passer un certain nombre de mesures contre l'avis du gouvernement, comme le retour de l'"exit tax" ou la taxe sur les superdividendes des entreprises.

La Nupes organise dimanche 19 octobre une "marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique", à Paris. À Poitiers, un rassemblement est prévu dès ce samedi, à 14h. Au cœur des revendications, la hausse des salaires, notamment des plus précaires. "Il ne s'agit pas de payer les gens une fortune, il s'agit juste de les augmenter au moins autant que l'inflation", précise Lisa Belluco.