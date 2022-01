Notre région pourrait devenir la première de France à ouvrir la totalité de ses TER à la concurrence

C'est un gros morceau au menu de la session du conseil régional consacrée au budget ce mercredi et ce jeudi à Dijon. La région va mettre au vote l'ouverture à la concurrence de 100% de ses Trains Express Régionaux.

Une première en France qui doit entrer en vigueur à compter de la fin de la convention actuelle avec la SNCF en 2025. Les premiers appels d'offres aux entreprises privées pourraient donc intervenir au 1er janvier 2026. C'est une obligation prévue par une loi européenne transcrite au niveau français. Mais la présidente socialiste de la région, Marie-Guite Dufay, promet des gardes fous.

"On va mettre en place un cahier des charges précis qui va traduire notre volonté pour le service public des voyageurs : quel type d'offre supplémentaire voulons nous avoir ? Quel type de qualité demandons-nous ? Quels tarifs etc. ? C'est nous qui allons commander ce cahier des charges et répondrons des opérateurs la SNCF bien entendu mais d'autres opérateurs encore".

La présidente de Région compte mettre en place une "délégation de service public", c'est donc très différent d'une "privatisation" des TER explique t-elle. Quoiqu'il en soit les 8 élus communistes de la région qui font pourtant partie de sa majorité ne veulent pas de ce projet. Ils demandent un re-conventionnement avec la SNCF avant la date charnière de décembre 2023 pour une durée de 7 ou 10 ans ce qui permettrait de gagner du temps. Les syndicats CGT, SUD Rail, CFDT et UNSA réunis en intersyndicale ont fait la même demande mi-janvier à Marie-Guite Dufay.

Jean-Christophe Gossart, secrétaire général de la CGT en Bourgogne-Franche-Comté, n'a pas été convaincu par cet entretien. "Le conseil régional se cache derrière des arguties juridiques pour nous expliquer que c'est obligatoire. Nous, les quatre organisations syndicales, on dit 'non ça n'est pas obligatoire' parce qu'on a des exemples de régions comme Grand-Est qui 'enjambe' cette date fatidique de décembre 2023, et ce n'est pas pour faire du statu quo, c'est pour faire une nouvelle convention avec évidemment plus de service ferroviaire, plus de trains et plus de moyens au final pour les usagers".

Selon Jean-Christophe Gossart, les chiffres de la SNCF sont bons dans notre région avec "une régularité des TER de près de 94% en 2021", notre région serait également la deuxième en matière "du moins grand nombre de trains supprimés". Aussi à l'ouverture à la concurrence la CGT préfère t-elle l'amélioration de la convention actuelle avec la SNCF.

C'est ce jeudi que les conseillers régionaux sont appelés à voter pour ou contre ce projet. De leur côté les syndicats ont prévu de distribuer des tracts aux élus ce mercredi pour les interpeller. Des syndicats qui appellent également à manifester jeudi de 10H30 à 14H devant la Région pour défendre "le service public ferroviaire avec la SNCF". Contactée la SNCF explique qu'elle n'a pas "à commenter les décisions des autorités organisatrice des transports".

Qui sont les opérateurs qui s'intéressent à nos TER ?

Selon le projet 4 ou 8 lots pourraient être attribués pour des durées de contrat de 7 à 10 ans. Bien sûr, l'opérateur historique pourra répondre aux appels d'offres qui devraient être lancés dès le 1er janvier 2026, parmi les autres opérateurs qui pourraient arriver côté français : Keolis (filiale de la SNCF), Transdev et la RATP Dev et côté européen des opérateurs ferroviaires italiens, allemands ou encore néerlandais et peut-être aussi des sociétés coopératives selon une source très proche du dossier à la Région.

