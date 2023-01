"Nous combattrons la réforme des retraites" soutient Alexis Jolly, député isérois du Rassemblement national

Les députés du Rassemblement national avaient la main ce jeudi 12 janvier à l'Assemblée nationale. Ils ont pu présenter sept textes différents lors de leur "niche" parlementaire, la première de l'histoire du parti d'extrême droite. Toutes les propositions ont été rejetées. Le député isérois du RN, Alexis Jolly, était l'invité de France Bleu Isère ce vendredi 13 janvier.

ⓘ Publicité

France Bleu Isère - Aucun de vos textes n'a été accepté. Comment expliquez-vous ces refus ?

Alexis Jolly - Ce n'est pas vraiment une surprise parce qu'on fait face à d'autres groupes politiques qui ne sont absolument pas dans le travail collectif. Ils sont certainement là pour faire obstruction généralement aux textes qui sont présentés par le Rassemblement national, alors qu'un certain nombre de groupes pouvaient partager ces idées et s'étaient même positionnés auparavant en faveur de ces textes. Par exemple, la proportionnelle intégrale aux élections est une promesse qu'avait fait Emmanuel Macron en 2020. C'était un texte qui a été soutenu par la gauche, par le MoDem. Mais hier, ils ont évidemment voté contre parce que c'est une proposition qui vient du Rassemblement national. Ces gens ne veulent pas travailler pour le bien commun. Il faut que les Français le sachent.

Vous vouliez notamment supprimer les Zones à faibles émissions (ZFE), qui vont être mises en place à Grenoble et Lyon pour les voitures par exemple. Pourquoi ? Il faut quand même prendre des mesures pour la pollution de l'air, non ?

Je pense qu'avant d'enquiquiner les Français, les classes moyennes, les classes populaires qui ont besoin d'utiliser leur voiture pour se déplacer peut-être que nous devrions revoir notre modèle économique et empêcher par exemple de faire venir des produits qui viennent de Chine. On peut parler aussi des centrales à charbon qui sont relancées cet hiver parce que le gouvernement français a décidé de tourner le dos au nucléaire qui permet pourtant une production d'énergie sans émission de CO2.

En fait, on fait face aujourd'hui à toutes les carences de notre gouvernement, des gouvernements qui se sont succédés depuis dix ou quinze ans. Et aujourd'hui, ce sont les Français, les classes moyennes, qui en paient le prix. Nous on s'est largement opposé à cette ZFE. Par exemple, dans ma circonscription, j'ai rencontré des personnes qui travaillent sur Lyon et qui, lorsque la ZFE sera mise en place, ne pourront plus travailler car leur voiture ne remplira pas les bons critères. Ces gens-là, ils n'ont évidemment pas la possibilité d'acheter une voiture électrique parce que c'est beaucoup trop cher. Donc encore une fois, on voit bien que les macronistes sont totalement déconnectés des réalités et ils refusent encore une fois de considérer qu'ils ont tort.

Une autre de vos propositions portait sur un uniforme obligatoire dans les écoles et collèges publics. Pour "éviter la pression" des "islamistes", selon les termes de Marine Le Pen. Vous pensez que c'est une question essentielle ? Une priorité pour vos électeurs ?

Il faut répondre à cette situation qui entraîne un certain nombre de violences dans les collèges. On l'a vu encore hier, un jeune garçon qui s'est suicidé parce qu'il a été harcelé dans son collège. Un uniforme permettrait, j'en suis sûr, de baisser drastiquement le nombre de harcèlement puisque cet outil viendrait mettre à égalité tous les élèves. Lutter aussi contre la marchandisation, contre les réseaux sociaux qui mettent en concurrence les élèves entre eux. C'est une proposition qui a été soutenue par la Première dame. C'est aussi quelque chose qui est présent dans un certain nombre de pays, comme aux Etats-Unis ou au Canada. Donc c'est une bonne proposition, je pense.

Le sujet du moment c'est la réforme des retraites. Le RN promet de s'y opposer, mais sans manifester et sans faire obstruction. Comment vous allez faire donc ?

À travers notre combat à l'Assemblée nationale. Nous ne serons en revanche pas à côté des syndicats et de la gauche qui d'ailleurs ont appelé tous, tous sans exception, à voter pour Emmanuel Macron, en sachant qu'il allait évidemment défendre la réforme des retraites et la retraite à 64 ou 65 ans. Donc nous, nous restons cohérents. Nous défendrons les Français, nous défendrons leurs avantages, nous défendrons leurs biens sociaux, leurs acquis sociaux à travers notre combat. Ça a commencé d'abord à travers un certain nombre d'amendements et puis nous irons voir chaque Français. Nous leur expliquerons le projet du gouvernement qui consiste à les faire travailler un peu plus tard alors que les Français arrivent à l'âge de la retraite, généralement en mauvaise santé.

Donc vous ne voterez pas en faveur de ce texte ?

Non. Nous combattrons la réforme des retraites. Nous défendons la retraite à 60 ans et à 62 ans à travers un mécanisme un petit peu particulier. J'invite d'ailleurs tous les auditeurs à aller sur le site du Rassemblement national pour se rendre compte que la proposition que nous défendons est vraiment la plus juste et la meilleure.

- © Visactu

- © Visactu