« Nous électeurs » - Gournay en Bray, chronique d’un territoire qui se sent délaissé.

A 6 jours du 1er tour de la présidentielle, nous sommes ce lundi à Gournay en Bray, 50 km de Rouen, 100 de Paris, un territoire où l'on se sent abandonné, où l'industrie a souffert, où les services publics se raréfient, où les commerçants ont le blues, et où le vote FN progresse à chaque scrutin.

« Que font nos élus !? Ici, y a rien qui se fait ! » A Gournay en Bray, le sentiment de Pascal n’a rien d’une exception. Ce patron de bar de 56 ans, installé 11 années plus tôt, se dit même prêt à quitter la France. A l’entendre, 20% des commerces de Gournay sont fermés. Moins de services publics, moins de médecins, des paysans rendus inquiets par la future politique agricole commune, le tissu industriel n’a pas non plus été épargné, notamment chez les équipementiers automobiles Autoliv ou MGI Coutier.

Des commerces qui ferment

Gournay oubliée, selon beaucoup, et même Gournay sacrifiée, à entendre certains : en cause, la future ligne SNCF Serqueux - Gisors, un projet essentiel pour l’avenir du frêt à l’échelle régionale, mais le prix à payer pour les riverains, ce sont des nuisances nocturnes et la disparition de passage à niveau. Des commerces ont déjà mis la clé sous la porte. A 37 ans, Jennifer l’esthéticienne se résigne à son tour à partir. Tout en promettant de ne pas se venger dans les urnes.

Envie d'un vrai changement

A Gournay, si l'on est souvent désabusé, on est surtout déboussolé, à l’image de Marc, un caviste de 63 ans : « les gens ont envie d’un vrai changement, avec tous les risques que cela peut comporter, c’est-à-dire les extrêmes ». Sur place, le Front National avait terminé en tête des élections régionales de 2015 avec 40%, au 1er comme au 2nd tour. Marine Le Pen avait fait 26% à la présidentielle de 2012.