"Nous n'avons aucun projet d'augmentation de la TVA", affirme la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire

Le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron veut alléger la fiscalité a réaffirmé sa porte-parole, Olivia Grégoire, ce vendredi dans l'émission "Ma France", à deux jours du second tour des élections législatives. La Nupes accuse le chef de l'État de vouloir augmenter la TVA pour contenir le déficit. Le leader Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a notamment fustigé les "projets funestes" du président réélu, évoquant "la partie cachée de son programme" avec "80 milliards (d'euros) qu'il compte retirer du budget de l'État pour parvenir au retour des 3% de déficit promis imprudemment à la Commission européenne".

TVA augmentée ?

Les pays européens sont en effet censés maintenir leur déficit budgétaire sous la barre des 3% du PIB, mais cette règle a été assouplie lors de la crise sanitaire. Le chiffre de 80 milliards d'euros correspondrait à une division par deux du déficit public de 2021, chiffré à 160,9 milliards soit 6,5% du PIB. Or "il est impossible de retirer d'un budget une telle somme", qui correspond, selon Jean-Luc Mélenchon, aux budgets des ministères de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. À moins d'instaurer "une TVA augmentée, qui permettrait de financer ce projet", a-t-il assuré.

Le ministre de l'Économie a reconnu "que nous allons vers une économie de 40 milliards", a répété Jean-Luc Mélenchon jeudi sur France Bleu. "Est-ce que les gens se rendent compte que 40 milliards, c'est le budget de l'Éducation, c'est le budget de la Justice, de l'Intérieur ? Comment et où, monsieur Le Maire, comptez-vous faire vos économies ? Vous ne le dites jamais", a-t-il accusé.

"Comment (Emmanuel Macron) va-t-il faire puisqu'il nous dit que les impôts directs n'augmenteront pas, qu'il ne touchera pas aux revenus et au patrimoine des plus riches ni aux superprofits des multinationales ? Il va augmenter la TVA", a renchéri le chef de file des socialistes Olivier Faure, mardi, dans le Huffington Post. Pressé de s'expliquer mercredi sur France Inter, il a évoqué "des indiscrétions qui nous viennent d'un certain nombre de gens qui travaillent dans les bureaux à Bercy, et qui nous disent que cette hypothèse-là est posée".

Promesse de baisse d'impôts

Une hypothèse vigoureusement démentie par la porte-parole du gouvernement qui est également candidate aux élections législatives dans la 12e circonscription de Paris : "Lorsque vous entendez, vous lisez, qu'il y aurait peut-être un projet de TVA dans les tiroirs, ce sont des mensonges", a-t-elle affirmé à un auditeur qui l'interrogeait. "Nous n'avons aucune augmentation de la TVA dans les tiroirs. Aucune", a-t-elle martelé. Et d'asséner : "Ce que racontent Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure ce sont des mensonges pour faire peur à trois jours d'une élection".

"Ceux qui proposent [d'augmenter les impôts] c'est la Nupes", a répondu Olivia Grégoire. "On a des chiffres, la précédente majorité a supprimé 52 milliards d'impôts (...) .Jean-Luc Mélenchon propose une augmentation d'impôts de 160 milliards d'euros : 110 milliards pour les entreprises et 50 milliards pour les ménages".

"Donc ceux qui veulent augmenter les impôts, c'est Nupes. La majorité présidentielle, le président de la République, Bruno Le Maire et moi-même aujourd'hui, je vous le confirme aussi clairement que je m'appelle Olivia, nous n'augmenterons pas les impôts. Nous avons dans notre programme une baisse d'impôts supplémentaire de 15 milliards d'euros".