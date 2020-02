Nous ne devons pas prendre de retard mais prendre des précautions urgentes contre le coronavirus (Eric Ciotti)

"Aucune question n'est à écarter : Il y a des mesures de contrôles à la frontière entre l'Italie et la France à prendre" assure le député LR de Nice Eric Ciotti."Le coronavirus a déjà du franchir les portes selon lui et demande des actions rapides pour protéger les populations."

Les échanges à la frontière entre l'Italie et la France sont importants avec des dizaines de milliers de personnes qui passent la frontière tous les jours par les Alpes Maritimes explique le député LR de Nice invité de France Bleu Azur à 8H20 ce matin.

Nous ne devons pas prendre de retard

Eric Ciotti insiste " le virus est à nos portes, il a du déjà franchir la porte(... )Nous ne devons pas prendre de retard (...) et mettre en place des mesures de protection sanitaire au niveau des hôpitaux, des EHPAD pour les personnes agées fragiles,...Aucune question n'est tabou : faut-il fermer la frontière? faut-il annuler le Carnaval de Nice et le Festival du Citron de Menton? contrôler les liaisons ferroviaires et les aéroports?

réunion coronavirus en préfecture à Nice ce matin

Une réunion est annoncée à 10H ce matin à Nice entre le préfet des Alpes Maritimes et le maire de Nice Christian Estrosi.

Le maire de Menton a dors et déjà demandé des contrôles sanitaires à la frontière de sa ville