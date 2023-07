Violences urbaines : "Nous ne faillirons pas" tonne le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Bouard

Comme dans de nombreuses villes de France, près de 300 personnes se sont rassemblées ce lundi midi place Napoléon à La Roche-sur-Yon, pour dénoncer les violences qui ont agité depuis la semaine dernière de nombreuses villes, suite à la mort du jeune Nael tué par un tir policier. Une "mobilisation civique" à l'appel des maires de France après l'attaque qui a visé le domicile du maire de L'Hay-les-Roses dans le Val-de-Marne. Une voiture-bélier chargée de produits incendiaires a pénétré dans l'enceinte de son domicile.

Le maire de La Roche-sur-Yon Luc Bouard a prononcé son discours entouré de plusieurs élus et parlementaires vendéens © Radio France - Yves-René Tapon

"Faisons bloc pour stopper ces violences", Luc Bouard

"C'est très bien ce rassemblement, c'est une très bonne chose" confie un Yonnais venu au rassemblement, même à La Roche, on a des problèmes de délinquance avec des casseurs de 15 - 16 ans !". "Je voudrais que la paix civile revienne dans notre pays", ajoute une habitante. Dans la nuit de vendredi à samedi, des commerces du quartier de La Garenne ont en effet été saccagés.

"Nous ne faillirons pas, a soutenu le maire de La Roche-sur-Yon, entouré de plusieurs élus et parlementaires de Vendée, aujourd'hui, faisons bloc pour stopper ces violences, unissons-nous pour défendre notre République si enviée. Notre vrai pouvoir d'élu est de nous battre pour la dignité des plus démunis, de faire preuve de dépassement de soi avec et pour les autres".

Saccages quartier de La Garenne à La Roche-sur-Yon dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet 2023, violences urbaines, magasins pillés © Radio France - Yves-René Tapon

"C'est un cri du cœur, un cri d'alarme et c'est aussi un cri pour dire ça suffit, a ajouté Luc Bouard après son discours, que la majorité silencieuse s'exprime enfin dans ce pays. Les fauteurs de troubles sont très peu nombreux au regard de la population nationale". Luc Bouard s'étonne aussi de la jeunesse des délinquants : "Des gamins qui ont entre 12 et 18 ans, qui se croient tout permis, qui n'ont plus aucune autorité. Mais, la mort d'un jeune en région parisienne, aussi dramatique qu'elle soit, ne doit pas permettre à une population de tout saccager. C'est impossible".

"Le rôle des élus n'est pas de mettre de l'huile sur le feu", Bruno Retailleau

Le sénateur LR de Vendée Bruno Retailleau était présent au rassemblement de La Roche-sur-Yon avant de rejoindre une réunion avec la Première ministre Elizabeth Borne : "Les événements sont tellement dangereux que le rôle des élus n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Je compte sur le gouvernement pour rétablir l'ordre public. Et, aujourd'hui, on voit bien qu'avec le soutien des forces de l'ordre, il semble y parvenir puisqu'il y a une accalmie. Mais, tout cela est très précaire" conclut le président du groupe Les Républicains au Sénat.

