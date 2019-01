"Nous sommes des facilitateurs du débat national" dit, ce mardi matin, Bernard Vauriac sur France Bleu Périgord

Périgueux

"Nous ne sommes pas des organisateurs d'un débat qui est un débat entre l'Etat et le citoyen", a dit ce mardi matin le maire de Saint-Jory-de-Chalais et président de l'Unions départementale des Maires de Dordogne. Invité de France Bleu Périgord, Bernard Vauriac estime que les maires "doivent être des facilitateurs" (...) Si nous devons, à la demande des citoyens, mettre à la disposition une salle, éventuellement _préparer le café, on sait le faire, mais ce ne sont pas les maires qui seront des scribes_. On peut éventuellement y participer si le maire le souhaite. Nous en avons largement débattu la semaine dernière entre nous avec un échantillon très représentatif puisqu'il y avait 20% des maires du département". Mercredi dernier, lors de l'assemblée générale de l'Union des Maires de Dordogne, la quasi totalité des 105 maires présents ont soutenu cette position. Une assemblée générale en présence d'André Laignel, 1er vice-président de l'Union des Maires de France qui a fait savoir tout le mal qu'il pensait de ce débat.

Le préfet m'a dit que nous devons faire preuve de responsabilité"- Bernard Vauriac.

"Ce débat, ce n'est pas nous qui l'avons crée", dit encore Bernard Vauriac, sur France Bleu Périgord. Nous ne sommes pas les causes du malaise sociale. Ce n'est pas nous qui décidons des ponctions de la CSG sur les retraites. A Emmanuel Macron qui affirme que les maires doivent être les chevilles ouvrières de ce débat parce qu'au plus près du terrain et des citoyens, Bernard Vauriac répond avec véhémence, "on le sait depuis qu'on est maire, on est à des endroits où on peut discuter, se faire engueuler et on ne l'a pas appris depuis 18 mois. _On est là 365 jours par an. L'Etat nous redécouvre, c'est très bien_. Le préfet m'a dit que nous devons faire preuve de responsabilité, on fera comme toujours mais c'est un débat entre l'Etat et les citoyens."

Il est gentil, on le respecte, il est légitime."- Bernard Vauriac

La refonte des collectivités territoriales fait partie des questions posées par Emmanuel Macron qui envisage la suppression de certains échelons pour réaliser des économies. Sarcarstique, Bernard Vauriac répond : "Il est gentil. On le respecte, Il est légitime. Nous sommes des légalistes mais on peut lui dire aussi qu'il y a des tas de sujets dont on peut discuter, la baisse des dotations, les moyens des collectivités. Il y aussi les services publics assurés par les collectivités locales comme l'aide sociale, les routes qui font partis aussi des besoins des usagers. Ce sont des réalités qu'il ne faut pas oublier et c'est nous qui les mettons en oeuvre."