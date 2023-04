“Nous sommes de moins en moins respectés” - Olivier Paz, Président de l'Union Amicale des Maires du Calvados

Ils symbolisent la politique de proximité, mais les maires doivent composer avec des habitants de plus en plus exigeants. Certains élus en 2020 lors des dernières municipales ont déjà jeté l’éponge, sans même atteindre le cap de leur mi-mandat. C’est dans ce contexte de lassitude que ce tient ce lundi 3 avril le congrès annuel des maires du Calvados.

“Il y a une forme de crispation aujourd'hui dans la société. On le ressent et parfois on en est un peu les victimes. Les réseaux sociaux permettent facilement d'invectiver et d'interpeller de manière un peu violente, sans nuance. Autrefois le fait d'être maire, ça induisait immédiatement une forme de respect, nous étions un peu le juge de paix” observe Olivier Paz, dans son sixième mandat à la tête de Merville-Franceville et président de l'Union amicale des maires du Calvados. Son interview à retrouver en vidéo ci-dessous.

